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أمانة العاصمة المقدّسة تُعلن توافر وظائف مؤقتة للرجال

قالت: خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بمسمى مراقب ميداني

أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة توافر 58 وظيفة مؤقتة لمدة 90 يوماً (للرجال فقط) خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بمسمّى مراقب ميداني (تشوّه بصري).

وأوضحت الأمانة أنه سيتم فتح باب التقديم على الوظائف المتاحة ابتداءً من اليوم إلى يوم الخميس 22-3-1443هـ؛ الموافق 28-10-2021م، على الرابط التالي: https://www.holymakkah.gov.sa

واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، غير موظف ومتفرغ لأعمال الأمانة، وأن يكون عمره ما بين (20 - 35) عاماً، إضافةً إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

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أمانة العاصمة المقدّسة تُعلن توافر وظائف مؤقتة للرجال
سبق

أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة توافر 58 وظيفة مؤقتة لمدة 90 يوماً (للرجال فقط) خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بمسمّى مراقب ميداني (تشوّه بصري).

وأوضحت الأمانة أنه سيتم فتح باب التقديم على الوظائف المتاحة ابتداءً من اليوم إلى يوم الخميس 22-3-1443هـ؛ الموافق 28-10-2021م، على الرابط التالي: https://www.holymakkah.gov.sa

واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، غير موظف ومتفرغ لأعمال الأمانة، وأن يكون عمره ما بين (20 - 35) عاماً، إضافةً إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
09:34 AM

أمانة العاصمة المقدّسة تُعلن توافر وظائف مؤقتة للرجال

قالت: خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بمسمى مراقب ميداني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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1,085

أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة توافر 58 وظيفة مؤقتة لمدة 90 يوماً (للرجال فقط) خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بمسمّى مراقب ميداني (تشوّه بصري).

وأوضحت الأمانة أنه سيتم فتح باب التقديم على الوظائف المتاحة ابتداءً من اليوم إلى يوم الخميس 22-3-1443هـ؛ الموافق 28-10-2021م، على الرابط التالي: https://www.holymakkah.gov.sa

واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، غير موظف ومتفرغ لأعمال الأمانة، وأن يكون عمره ما بين (20 - 35) عاماً، إضافةً إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,766
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,010
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,101

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