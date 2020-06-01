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"الأرصاد" تنبِّه تبوك بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل الوجه وأملج.. وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة تبوك حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة تبوك تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

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"الأرصاد" تنبِّه تبوك بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة تبوك حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة تبوك تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
01:56 AM

"الأرصاد" تنبِّه تبوك بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل الوجه وأملج.. وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة تبوك حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة تبوك تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

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