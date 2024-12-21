النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعزيزاً لنفوذ أنقرة.. البرلمان التركي يوافق على اتفاق التعاون العسكري والأمني مع ليبيا

يتيح شراكات بين الجانبين في الاستخبارات والصناعة الدفاعية

صادق البرلمان التركي اليوم (السبت) على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) مع حكومة الوفاق الليبية، التي تعترف بها الأمم المتحدة؛ ما يتيح لأنقرة تعزيز نفوذها في ليبيا.

وأوضح البرلمان عبر "تويتر" أن المشروع بات بمثابة قانون بعد المصادقة عليه، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك، علمًا بأنها تواجه هجومًا لقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.

من جهتهم، أفاد مسؤولون أتراك بأن اتفاق التعاون العسكري لا يجيز لتركيا إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، وإنما طاقم عسكري ومن عناصر الشرطة لتنفيذ مهمات تدريب.

ولتصبح قادرة على إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، على الحكومة التركية أن تدفع البرلمان إلى الموافقة على تفويض منفصل، مماثل لما تفعله كل عام لإرسال قوات إلى العراق وسوريا.

وينص الاتفاق بين أنقرة وطرابلس أيضًا على مزيد من التعاون في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية والهجرة.

البرلمان التركي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تعزيزاً لنفوذ أنقرة.. البرلمان التركي يوافق على اتفاق التعاون العسكري والأمني مع ليبيا
سبق

صادق البرلمان التركي اليوم (السبت) على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) مع حكومة الوفاق الليبية، التي تعترف بها الأمم المتحدة؛ ما يتيح لأنقرة تعزيز نفوذها في ليبيا.

وأوضح البرلمان عبر "تويتر" أن المشروع بات بمثابة قانون بعد المصادقة عليه، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك، علمًا بأنها تواجه هجومًا لقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.

من جهتهم، أفاد مسؤولون أتراك بأن اتفاق التعاون العسكري لا يجيز لتركيا إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، وإنما طاقم عسكري ومن عناصر الشرطة لتنفيذ مهمات تدريب.

ولتصبح قادرة على إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، على الحكومة التركية أن تدفع البرلمان إلى الموافقة على تفويض منفصل، مماثل لما تفعله كل عام لإرسال قوات إلى العراق وسوريا.

وينص الاتفاق بين أنقرة وطرابلس أيضًا على مزيد من التعاون في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية والهجرة.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
09:03 PM

تعزيزاً لنفوذ أنقرة.. البرلمان التركي يوافق على اتفاق التعاون العسكري والأمني مع ليبيا

يتيح شراكات بين الجانبين في الاستخبارات والصناعة الدفاعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
346

صادق البرلمان التركي اليوم (السبت) على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) مع حكومة الوفاق الليبية، التي تعترف بها الأمم المتحدة؛ ما يتيح لأنقرة تعزيز نفوذها في ليبيا.

وأوضح البرلمان عبر "تويتر" أن المشروع بات بمثابة قانون بعد المصادقة عليه، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك، علمًا بأنها تواجه هجومًا لقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.

من جهتهم، أفاد مسؤولون أتراك بأن اتفاق التعاون العسكري لا يجيز لتركيا إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، وإنما طاقم عسكري ومن عناصر الشرطة لتنفيذ مهمات تدريب.

ولتصبح قادرة على إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، على الحكومة التركية أن تدفع البرلمان إلى الموافقة على تفويض منفصل، مماثل لما تفعله كل عام لإرسال قوات إلى العراق وسوريا.

وينص الاتفاق بين أنقرة وطرابلس أيضًا على مزيد من التعاون في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية والهجرة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,554
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,368
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,750
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,197

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة