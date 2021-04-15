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"جامعة جدة" تطلق برنامج تعديل المسار المهني "تمّم" للخريجي

لمن لم يحصلوا على فرص وظيفية لمدة تزيد عن (6) أشهر

أطلقت جامعة جدة مبادرة "تمّم" والتي تعنى بتعديل المسار المهني لخريجي الجامعة، وتتيح لخريجيها الذين لم يحصلوا على فرص وظيفية لمدة تزيد عن (6) أشهر لعودتهم لمقاعد الدراسة، وإعادة تأهيلهم من خلال التخصصات المزدوجة أو الفرعية، أو الشهادات الاحترافية بحسب طبيعة كلّ تخصص.

وتستهدف هذه المبادرة وهي إحدى مبادرات برنامج "تمكين الخريجين" بالجامعة التابع لرؤية الجامعة السعودية الحديثة تحقيق أهداف عدة ومنها : الإسهام في تحقيق رؤية 2030 بسد الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والاستفادة من رأس المال البشري، وكذلك خفض نسبة البطالة بين الخريجين بصفة عامة وخريجي جامعة جدة بصفة خاصة. وتستهدف كذلك بناء شراكات متعددة ونوعية مع مؤسسات سوق العمل لتمكين الخريجين وتوظيفهم، وسيستفيد من هذه المبادرة خريجو جامعة جدة في مختلف التخصصات الأكاديمية.

وأكد رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان أن نتائج هذه المبادرة ستكون مثمرة، وأثارها المتوقعة سنجني ثمارها قريباً بتأهيل كفاءات متميزة في تخصصات نوعية مطلوبة في سوق العمل، وكذلك استحداث عدد من التخصصات المزدوجة والتخصصات الفرعية. وتمكين خريجي الجامعة وتوظيفهم، وكسب ثقة المجتمع وأرباب العمل في مخرجات جامعة جدة، والأهم الإسهام في رفع مستوى الإنتاجية ونمو اقتصاديات قطاعات العمل الوطنية.

وأوضح الحميدان أن من أهم مؤشرات الأداء الرئيسة للمبادرة هو تحقيق نسبة 60% في معدل توظيف خريجي الجامعة خلال (6) أشهر، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ستقدّم خدمات جليلة لأبنائنا الخريجين الذين سيسهمون في نهضة هذا الوطن المعطاء.

وأعلنت الجامعة بأنها ستطلق رابط البرنامج للخريجين في الفترة من 15 رمضان وحتى 15 شوال المقبل.

جامعة جدة مبادرة تمّم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة جدة" تطلق برنامج تعديل المسار المهني "تمّم" للخريجي
سبق

أطلقت جامعة جدة مبادرة "تمّم" والتي تعنى بتعديل المسار المهني لخريجي الجامعة، وتتيح لخريجيها الذين لم يحصلوا على فرص وظيفية لمدة تزيد عن (6) أشهر لعودتهم لمقاعد الدراسة، وإعادة تأهيلهم من خلال التخصصات المزدوجة أو الفرعية، أو الشهادات الاحترافية بحسب طبيعة كلّ تخصص.

وتستهدف هذه المبادرة وهي إحدى مبادرات برنامج "تمكين الخريجين" بالجامعة التابع لرؤية الجامعة السعودية الحديثة تحقيق أهداف عدة ومنها : الإسهام في تحقيق رؤية 2030 بسد الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والاستفادة من رأس المال البشري، وكذلك خفض نسبة البطالة بين الخريجين بصفة عامة وخريجي جامعة جدة بصفة خاصة. وتستهدف كذلك بناء شراكات متعددة ونوعية مع مؤسسات سوق العمل لتمكين الخريجين وتوظيفهم، وسيستفيد من هذه المبادرة خريجو جامعة جدة في مختلف التخصصات الأكاديمية.

وأكد رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان أن نتائج هذه المبادرة ستكون مثمرة، وأثارها المتوقعة سنجني ثمارها قريباً بتأهيل كفاءات متميزة في تخصصات نوعية مطلوبة في سوق العمل، وكذلك استحداث عدد من التخصصات المزدوجة والتخصصات الفرعية. وتمكين خريجي الجامعة وتوظيفهم، وكسب ثقة المجتمع وأرباب العمل في مخرجات جامعة جدة، والأهم الإسهام في رفع مستوى الإنتاجية ونمو اقتصاديات قطاعات العمل الوطنية.

وأوضح الحميدان أن من أهم مؤشرات الأداء الرئيسة للمبادرة هو تحقيق نسبة 60% في معدل توظيف خريجي الجامعة خلال (6) أشهر، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ستقدّم خدمات جليلة لأبنائنا الخريجين الذين سيسهمون في نهضة هذا الوطن المعطاء.

وأعلنت الجامعة بأنها ستطلق رابط البرنامج للخريجين في الفترة من 15 رمضان وحتى 15 شوال المقبل.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
02:18 PM

"جامعة جدة" تطلق برنامج تعديل المسار المهني "تمّم" للخريجي

لمن لم يحصلوا على فرص وظيفية لمدة تزيد عن (6) أشهر

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلقت جامعة جدة مبادرة "تمّم" والتي تعنى بتعديل المسار المهني لخريجي الجامعة، وتتيح لخريجيها الذين لم يحصلوا على فرص وظيفية لمدة تزيد عن (6) أشهر لعودتهم لمقاعد الدراسة، وإعادة تأهيلهم من خلال التخصصات المزدوجة أو الفرعية، أو الشهادات الاحترافية بحسب طبيعة كلّ تخصص.

وتستهدف هذه المبادرة وهي إحدى مبادرات برنامج "تمكين الخريجين" بالجامعة التابع لرؤية الجامعة السعودية الحديثة تحقيق أهداف عدة ومنها : الإسهام في تحقيق رؤية 2030 بسد الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والاستفادة من رأس المال البشري، وكذلك خفض نسبة البطالة بين الخريجين بصفة عامة وخريجي جامعة جدة بصفة خاصة. وتستهدف كذلك بناء شراكات متعددة ونوعية مع مؤسسات سوق العمل لتمكين الخريجين وتوظيفهم، وسيستفيد من هذه المبادرة خريجو جامعة جدة في مختلف التخصصات الأكاديمية.

وأكد رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان أن نتائج هذه المبادرة ستكون مثمرة، وأثارها المتوقعة سنجني ثمارها قريباً بتأهيل كفاءات متميزة في تخصصات نوعية مطلوبة في سوق العمل، وكذلك استحداث عدد من التخصصات المزدوجة والتخصصات الفرعية. وتمكين خريجي الجامعة وتوظيفهم، وكسب ثقة المجتمع وأرباب العمل في مخرجات جامعة جدة، والأهم الإسهام في رفع مستوى الإنتاجية ونمو اقتصاديات قطاعات العمل الوطنية.

وأوضح الحميدان أن من أهم مؤشرات الأداء الرئيسة للمبادرة هو تحقيق نسبة 60% في معدل توظيف خريجي الجامعة خلال (6) أشهر، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ستقدّم خدمات جليلة لأبنائنا الخريجين الذين سيسهمون في نهضة هذا الوطن المعطاء.

وأعلنت الجامعة بأنها ستطلق رابط البرنامج للخريجين في الفترة من 15 رمضان وحتى 15 شوال المقبل.

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