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فيصل بن خالد يتفقد إنشاء مشروع المركز الحضاري في مدينة عرعر

ينفذ على مساحة 202500 متر وبتكلفة 66 مليون ريال

تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم؛ مشروع إنشاء المركز الحضاري في مدينة عرعر.

جاء ذلك في إطار جولات الأمير فيصل بن خالد التفقدية للاطلاع على نسب الإنجاز المنفذة بالمشروعات التابعة لمختلف الجهات والإدارات الحكومية بالمنطقة.

واطلع على سير العمل في المركز الحضاري، ونسب الإنجاز المنفذة، مستمعًا من أمين المنطقة المهندس شمام الشمري لشرح وافٍ عن محتويات المركز، الذي ينفذ على مساحة 202500 متر2، وبتكلفة إجمالية 66 مليون ريال.

ويضم المركز الحضاري قاعات للاحتفالات والمؤتمرات والاجتماعات، ومركزًا للمعارض، ومسرحًا مغلقًا مجهزًا بالتقنيات الحديثة يتسع لنحو ألف شخص.

كما يحتوي على مسرح آخر مفتوح يتسع لأكثر من ثلاثة آلاف شخص، ويضم صالات لكبار الزوار والضيوف.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في ختام الجولة، إلى ما تعتمده حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بسخاء للمشاريع التنموية في كل مناطق المملكة بشكل متوازن.

وقال إن ذلك الدعم والمتابعة من حكومتنا الرشيدة يضعنا أمام مسؤوليتنا بتنمية المنطقة، دون أعذار، وفق منهجيات إدارة المشاريع الحديثة، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومتطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وفق مؤشرات قياس الأداء المعتمدة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وصولًا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

ووجه الأمير فيصل بن خالد، بتعديل جميع المرافق في المركز بما يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما وجه بإجراء تعديلات تناسب المرحلة الحالية والمقبلة، مؤكدًا أهمية متابعة أمانة المنطقة المستمرة للمشروعات التي تحت التنفيذ، ومعالجة معوقات سير العمل في تلك المشروعات ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشاكلهم أولاً بأول.

أمير منطقة الحدود الشمالية المركز الحضاري في مدينة عرعر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فيصل بن خالد يتفقد إنشاء مشروع المركز الحضاري في مدينة عرعر
سبق

تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم؛ مشروع إنشاء المركز الحضاري في مدينة عرعر.

جاء ذلك في إطار جولات الأمير فيصل بن خالد التفقدية للاطلاع على نسب الإنجاز المنفذة بالمشروعات التابعة لمختلف الجهات والإدارات الحكومية بالمنطقة.

واطلع على سير العمل في المركز الحضاري، ونسب الإنجاز المنفذة، مستمعًا من أمين المنطقة المهندس شمام الشمري لشرح وافٍ عن محتويات المركز، الذي ينفذ على مساحة 202500 متر2، وبتكلفة إجمالية 66 مليون ريال.

ويضم المركز الحضاري قاعات للاحتفالات والمؤتمرات والاجتماعات، ومركزًا للمعارض، ومسرحًا مغلقًا مجهزًا بالتقنيات الحديثة يتسع لنحو ألف شخص.

كما يحتوي على مسرح آخر مفتوح يتسع لأكثر من ثلاثة آلاف شخص، ويضم صالات لكبار الزوار والضيوف.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في ختام الجولة، إلى ما تعتمده حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بسخاء للمشاريع التنموية في كل مناطق المملكة بشكل متوازن.

وقال إن ذلك الدعم والمتابعة من حكومتنا الرشيدة يضعنا أمام مسؤوليتنا بتنمية المنطقة، دون أعذار، وفق منهجيات إدارة المشاريع الحديثة، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومتطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وفق مؤشرات قياس الأداء المعتمدة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وصولًا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

ووجه الأمير فيصل بن خالد، بتعديل جميع المرافق في المركز بما يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما وجه بإجراء تعديلات تناسب المرحلة الحالية والمقبلة، مؤكدًا أهمية متابعة أمانة المنطقة المستمرة للمشروعات التي تحت التنفيذ، ومعالجة معوقات سير العمل في تلك المشروعات ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشاكلهم أولاً بأول.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
07:51 PM

فيصل بن خالد يتفقد إنشاء مشروع المركز الحضاري في مدينة عرعر

ينفذ على مساحة 202500 متر وبتكلفة 66 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم؛ مشروع إنشاء المركز الحضاري في مدينة عرعر.

جاء ذلك في إطار جولات الأمير فيصل بن خالد التفقدية للاطلاع على نسب الإنجاز المنفذة بالمشروعات التابعة لمختلف الجهات والإدارات الحكومية بالمنطقة.

واطلع على سير العمل في المركز الحضاري، ونسب الإنجاز المنفذة، مستمعًا من أمين المنطقة المهندس شمام الشمري لشرح وافٍ عن محتويات المركز، الذي ينفذ على مساحة 202500 متر2، وبتكلفة إجمالية 66 مليون ريال.

ويضم المركز الحضاري قاعات للاحتفالات والمؤتمرات والاجتماعات، ومركزًا للمعارض، ومسرحًا مغلقًا مجهزًا بالتقنيات الحديثة يتسع لنحو ألف شخص.

كما يحتوي على مسرح آخر مفتوح يتسع لأكثر من ثلاثة آلاف شخص، ويضم صالات لكبار الزوار والضيوف.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في ختام الجولة، إلى ما تعتمده حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بسخاء للمشاريع التنموية في كل مناطق المملكة بشكل متوازن.

وقال إن ذلك الدعم والمتابعة من حكومتنا الرشيدة يضعنا أمام مسؤوليتنا بتنمية المنطقة، دون أعذار، وفق منهجيات إدارة المشاريع الحديثة، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومتطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وفق مؤشرات قياس الأداء المعتمدة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وصولًا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

ووجه الأمير فيصل بن خالد، بتعديل جميع المرافق في المركز بما يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما وجه بإجراء تعديلات تناسب المرحلة الحالية والمقبلة، مؤكدًا أهمية متابعة أمانة المنطقة المستمرة للمشروعات التي تحت التنفيذ، ومعالجة معوقات سير العمل في تلك المشروعات ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشاكلهم أولاً بأول.

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