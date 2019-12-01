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"عميد الاتصالات" بالرياض يرفع التهاني لخادم الحرمَيْن بمناسبة ذكرى البيعة

منوهًا بأوجه التطوُّر والتنمية التي تشهدها السعودية في شتى المجالات

رفع عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة، وأشار إلى أوجه التطور والتنمية التي تشهدها السعودية في شتى المجالات في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأكد "الخليفة" أن ذكرى البيعة تعيد إلى الأذهان صدق مشاعر أبناء السعودية، ومدى تعلقهم بوطنهم، وحبهم لقيادتهم، وولائهم لهم، الذي تمثَّل في الاصطفاف خلف القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

الذكرى الخامسة للبيعة

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"عميد الاتصالات" بالرياض يرفع التهاني لخادم الحرمَيْن بمناسبة ذكرى البيعة
سبق

رفع عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة، وأشار إلى أوجه التطور والتنمية التي تشهدها السعودية في شتى المجالات في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأكد "الخليفة" أن ذكرى البيعة تعيد إلى الأذهان صدق مشاعر أبناء السعودية، ومدى تعلقهم بوطنهم، وحبهم لقيادتهم، وولائهم لهم، الذي تمثَّل في الاصطفاف خلف القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
01:09 AM

"عميد الاتصالات" بالرياض يرفع التهاني لخادم الحرمَيْن بمناسبة ذكرى البيعة

منوهًا بأوجه التطوُّر والتنمية التي تشهدها السعودية في شتى المجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة، وأشار إلى أوجه التطور والتنمية التي تشهدها السعودية في شتى المجالات في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأكد "الخليفة" أن ذكرى البيعة تعيد إلى الأذهان صدق مشاعر أبناء السعودية، ومدى تعلقهم بوطنهم، وحبهم لقيادتهم، وولائهم لهم، الذي تمثَّل في الاصطفاف خلف القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

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