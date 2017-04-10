عميد كلية ينجح في مخاطبة 10 آلاف طالب وطالبة من خلال "تويتر".. هنا التفاصيل

"مكني" أجاب خلال بث مباشر عن استفساراتهم وسط هذه الظروف الاستثنائية

في الوقت الذي سجلت فيه الجامعات السعودية نجاحات مستمرة في تجربة التعليم عن بُعد التي فرضتها عليهم "جائحة كورونا"، يرى الكثير من المختصين أن التعلم الإلكتروني في الجامعات السعودية قديم وليس وليد هذه الجائحة، بل متأصل في جميع الجامعات الحكومية والأهلية، فجميع الجامعات الحكومية على سبيل المثال لديها عمادة أو مركز للتعلم عن بُعد منذ سنوات، وجميعها لديها نظام تعليم إلكتروني LMS، وبعضها تمنح درجة بكالوريوس عن بُعد.

وفي هذا الشأن، سجلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تجارب ناجحة جديدة في هذا الشأن، خصوصًا في ابتكار طرق للتواصل مع الطلاب وتطمينهم، ولم يقتصر التواصل على الطرق التقليدية من خلال منصات التعليم عن بعد أو الإيميل، حيث نجح عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة الدكتور محمد مكني، في التواصل المستمر مع طلاب الكلية، بطرق مختلفة كان آخرها إجراء بث مباشر على موقع تويتر استطاع أن يحظى بمتابعة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من منسوبي الكلية التي تعد واحدة من أكبر الكليات على مستوى الخليج من حيث عدد الطلبة المنتسبين لها والذين يتجاوز عددهم 16 ألف طالب وطالبة.

مثل هذه المبادرات بلا شك يحتاج إليها طلاب الجامعات الذين يمرون بتجربة جديدة في التعليم عن بعد، كما أن هذه المبادرات تعطي انطباعًا مريحًا للطلاب الذين يحملون هموم إكمال عمليتهم التعليمية في وسط هذه الظروف الاستثنائية، والتي استطاعت أن تثبت فيها المملكة أنها دولة تنعم ببنية تحتية متينة في جميع المجالات والأصعدة.