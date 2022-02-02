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إتمام الإغلاق الثاني لصندوق "خوارزمي فيوتشرز" بقيمة 262 مليون ريال

مؤتمر LEAP22 بالرياض أعلن عن استثمارات تزيد على 6.4 مليار دولار

شهد مؤتمر #LEAP المنعقد في الرياض إتمام الإغلاق الثاني لصندوق "خوارزمي فيوتشرز" بقيمة 262 مليون ريال.

يُذكر أن صندوق "خوارزمي فينتشرز" هو صندوق للاستثمار الجريء مقره في السعودية، ويستثمر في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.

وأمس أعلن مؤتمر LEAP22 الذي تستضيفه الرياض عن استثمارات تزيد على 6.4 مليار دولار؛ لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال التقنية، وتعزيز مكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال اليوم الافتتاحي لمؤتمر LEAP التقني الدولي، والذي يقام في مدينة الرياض حتى 3 فبراير.

وينعقد المؤتمر بدعم من قيادة المملكة، وانسجامًا مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- لدعم الاقتصاد الرقمي للمملكة؛ تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.

يُذكر أن المملكة تُعدّ أكبر سوق للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتجاوز حجم القطاع التقني فيها 40 مليار دولار، وتُعتبر الاستثمارات الجديدة التي أُعلن عنها خلال LEAP22 جزءًا من خطط المملكة المستمرة، وسعيها للتحول إلى اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، والذي أسهم بالفعل في جعل المملكة واحدة من أسرع الأسواق الجديدة نموًّا في مجال التقنيات المالية والمحتوى الرقمي في المنطقة.

مؤتمر #LEAP صندوق خوارزمي فيوتشرز

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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إتمام الإغلاق الثاني لصندوق "خوارزمي فيوتشرز" بقيمة 262 مليون ريال
سبق

شهد مؤتمر #LEAP المنعقد في الرياض إتمام الإغلاق الثاني لصندوق "خوارزمي فيوتشرز" بقيمة 262 مليون ريال.

يُذكر أن صندوق "خوارزمي فينتشرز" هو صندوق للاستثمار الجريء مقره في السعودية، ويستثمر في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.

وأمس أعلن مؤتمر LEAP22 الذي تستضيفه الرياض عن استثمارات تزيد على 6.4 مليار دولار؛ لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال التقنية، وتعزيز مكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال اليوم الافتتاحي لمؤتمر LEAP التقني الدولي، والذي يقام في مدينة الرياض حتى 3 فبراير.

وينعقد المؤتمر بدعم من قيادة المملكة، وانسجامًا مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- لدعم الاقتصاد الرقمي للمملكة؛ تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.

يُذكر أن المملكة تُعدّ أكبر سوق للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتجاوز حجم القطاع التقني فيها 40 مليار دولار، وتُعتبر الاستثمارات الجديدة التي أُعلن عنها خلال LEAP22 جزءًا من خطط المملكة المستمرة، وسعيها للتحول إلى اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، والذي أسهم بالفعل في جعل المملكة واحدة من أسرع الأسواق الجديدة نموًّا في مجال التقنيات المالية والمحتوى الرقمي في المنطقة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
03:49 PM

إتمام الإغلاق الثاني لصندوق "خوارزمي فيوتشرز" بقيمة 262 مليون ريال

مؤتمر LEAP22 بالرياض أعلن عن استثمارات تزيد على 6.4 مليار دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد مؤتمر #LEAP المنعقد في الرياض إتمام الإغلاق الثاني لصندوق "خوارزمي فيوتشرز" بقيمة 262 مليون ريال.

يُذكر أن صندوق "خوارزمي فينتشرز" هو صندوق للاستثمار الجريء مقره في السعودية، ويستثمر في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.

وأمس أعلن مؤتمر LEAP22 الذي تستضيفه الرياض عن استثمارات تزيد على 6.4 مليار دولار؛ لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال التقنية، وتعزيز مكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال اليوم الافتتاحي لمؤتمر LEAP التقني الدولي، والذي يقام في مدينة الرياض حتى 3 فبراير.

وينعقد المؤتمر بدعم من قيادة المملكة، وانسجامًا مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- لدعم الاقتصاد الرقمي للمملكة؛ تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.

يُذكر أن المملكة تُعدّ أكبر سوق للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتجاوز حجم القطاع التقني فيها 40 مليار دولار، وتُعتبر الاستثمارات الجديدة التي أُعلن عنها خلال LEAP22 جزءًا من خطط المملكة المستمرة، وسعيها للتحول إلى اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، والذي أسهم بالفعل في جعل المملكة واحدة من أسرع الأسواق الجديدة نموًّا في مجال التقنيات المالية والمحتوى الرقمي في المنطقة.

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