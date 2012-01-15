"نقادي" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة
أعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية
رفع المهندس عمار بن محمد بن حامد نقادي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
وأعرب في تصريح له بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى ـ عزّ وجلّ ـ العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة.
"نقادي" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-14
رفع المهندس عمار بن محمد بن حامد نقادي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
وأعرب في تصريح له بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى ـ عزّ وجلّ ـ العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة.
14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
01:17 PM
"نقادي" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة
رفع المهندس عمار بن محمد بن حامد نقادي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
وأعرب في تصريح له بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى ـ عزّ وجلّ ـ العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة.