"نقادي" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة

أعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية

رفع المهندس عمار بن محمد بن حامد نقادي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

وأعرب في تصريح له بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى ـ عزّ وجلّ ـ العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة.