جازان.. "الغذاء والدواء" تضبط مستودعاً يخزن معقمات في ظروف غير مناسبة

قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها ضبطت مستودعاً في #جازان يقوم بتخزين المعقمات في ظروف غير مناسبة، ولم يلتزم باشتراطات التخزين الجيد.
وقالت: بلغ عددها 29280 عبوة، وتمّت إحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.
قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها ضبطت مستودعاً في #جازان يقوم بتخزين المعقمات في ظروف غير مناسبة، ولم يلتزم باشتراطات التخزين الجيد.
وقالت: بلغ عددها 29280 عبوة، وتمّت إحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.هيئة الغذاء والدواء
قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها ضبطت مستودعاً في #جازان يقوم بتخزين المعقمات في ظروف غير مناسبة، ولم يلتزم باشتراطات التخزين الجيد.
وقالت: بلغ عددها 29280 عبوة، وتمّت إحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.
قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها ضبطت مستودعاً في #جازان يقوم بتخزين المعقمات في ظروف غير مناسبة، ولم يلتزم باشتراطات التخزين الجيد.
وقالت: بلغ عددها 29280 عبوة، وتمّت إحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.