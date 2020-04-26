جازان.. "الغذاء والدواء" تضبط مستودعاً يخزن معقمات في ظروف غير مناسبة

عددها 29280 عبوة وتمّت إحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات

قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها ضبطت مستودعاً في #جازان يقوم بتخزين المعقمات في ظروف غير مناسبة، ولم يلتزم باشتراطات التخزين الجيد.

وقالت: بلغ عددها 29280 عبوة، وتمّت إحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.