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سئموا انتظار "البلدية".. شاهد من جبال منجد: مواطنون يسفلتون طرق منازلهم بأيديهم!

بعضهم اضطروا لدفع ١٥ ألفًا من حسابهم الخاص للوصول إلى الأماكن والعقبات الصعبة

لجأ مواطنون بجبال منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، إلى تمهيد وسفلتة طرق منازلهم على حسابهم الخاص بعدما انتظروه طويلًا رغم المطالبات والوعود من قِبَل بلدية هروب، حسب تعبيرهم.

وقال عدد من المواطنين: "سئمنا الانتظار والوعود التي لم ترَ النور منذ عدة سنوات من قِبَل بلدية محافظة هروب، ونطالب أمانة منطقة جازان بالنظر في وضع توزيع مشاريع السفلتة والتفريع ببلدية هروب".

وأوضح الأهالي أن المواقع التي تمت سفلتتها متفرقة، وبعضهم اضطروا لدفع مبلغ ١٥ ألفًا لسفلتة بعض الأماكن والعقبات الصعبة؛ لعدم قدرتهم على سفلتة الطريق كاملًا لطول المسافة.

وجدد المواطنون بجبال منجد، مطالباتهم للجهات المختصة بالنظر في وضع معاناتهم مع الطرق بالجبال التي تُعد من أجمل الجبال في منطقة جازان، وتتأمل مشاريع سياحية لتطويرها.

محافظة هروب جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سئموا انتظار "البلدية".. شاهد من جبال منجد: مواطنون يسفلتون طرق منازلهم بأيديهم!
سبق

لجأ مواطنون بجبال منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، إلى تمهيد وسفلتة طرق منازلهم على حسابهم الخاص بعدما انتظروه طويلًا رغم المطالبات والوعود من قِبَل بلدية هروب، حسب تعبيرهم.

وقال عدد من المواطنين: "سئمنا الانتظار والوعود التي لم ترَ النور منذ عدة سنوات من قِبَل بلدية محافظة هروب، ونطالب أمانة منطقة جازان بالنظر في وضع توزيع مشاريع السفلتة والتفريع ببلدية هروب".

وأوضح الأهالي أن المواقع التي تمت سفلتتها متفرقة، وبعضهم اضطروا لدفع مبلغ ١٥ ألفًا لسفلتة بعض الأماكن والعقبات الصعبة؛ لعدم قدرتهم على سفلتة الطريق كاملًا لطول المسافة.

وجدد المواطنون بجبال منجد، مطالباتهم للجهات المختصة بالنظر في وضع معاناتهم مع الطرق بالجبال التي تُعد من أجمل الجبال في منطقة جازان، وتتأمل مشاريع سياحية لتطويرها.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
09:01 AM

سئموا انتظار "البلدية".. شاهد من جبال منجد: مواطنون يسفلتون طرق منازلهم بأيديهم!

بعضهم اضطروا لدفع ١٥ ألفًا من حسابهم الخاص للوصول إلى الأماكن والعقبات الصعبة

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محمد المواسي - جازان
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5,024

لجأ مواطنون بجبال منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، إلى تمهيد وسفلتة طرق منازلهم على حسابهم الخاص بعدما انتظروه طويلًا رغم المطالبات والوعود من قِبَل بلدية هروب، حسب تعبيرهم.

وقال عدد من المواطنين: "سئمنا الانتظار والوعود التي لم ترَ النور منذ عدة سنوات من قِبَل بلدية محافظة هروب، ونطالب أمانة منطقة جازان بالنظر في وضع توزيع مشاريع السفلتة والتفريع ببلدية هروب".

وأوضح الأهالي أن المواقع التي تمت سفلتتها متفرقة، وبعضهم اضطروا لدفع مبلغ ١٥ ألفًا لسفلتة بعض الأماكن والعقبات الصعبة؛ لعدم قدرتهم على سفلتة الطريق كاملًا لطول المسافة.

وجدد المواطنون بجبال منجد، مطالباتهم للجهات المختصة بالنظر في وضع معاناتهم مع الطرق بالجبال التي تُعد من أجمل الجبال في منطقة جازان، وتتأمل مشاريع سياحية لتطويرها.

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