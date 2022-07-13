"كورونا".. وفاة ثالث نائب في البرلمان الإيراني

بعد 6 أيام من وفاة "رهبر"

أعلن عن وفاة النائب الإيراني عیسی جعفري بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الاثنين)، بعد فترة من إصابته بالفيروس، ليكون ثالث نائب في البرلمان يتوفى جراء الوباء.

وأفاد المتحدث باسم البرلمان الإيراني أسد الله عباسي، بأن 23 نائبًا في البرلمان مصابون بفيروس كورونا من أصل 100 نائب أجروا فحوصات، بحسب "روسيا اليوم".

وتوفيت النائبة في البرلمان عن مدينة طهران فاطمة رهبر، في السابع من الشهر الحالي؛ جراء إصابتها بفيروس كورونا.