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الجهات الأمنية تُباشر وفاة قائد شاحنة شمال الأفلاج

تحقيقات أولية: سقوط أسطوانة تَسَبّب في الحادث

باشرت الجهات الأمنية في الأفلاج، وفاة قائد شاحنة بالقرب من أحد محطات الوقود شمال المحافظة.

وتشير التفاصيل إلى تلقي الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج مساء اليوم الجمعة، بلاغًا عن وفاة قائد شاحنة بالقرب من أحد محطات الوقود (15كم شمال الأفلاج)، وعلى الفور تم مباشرة البلاغ؛ حيث عُثر على قائد الشاحنة -وهو مقيم عربي- متوفى.

وأرجعت التحقيقات الأولية، سبب الوفاة إلى سقوط أسطوانة عليه أثناء محاولته إصلاح عطل أسفل الشاحنة.

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الجهات الأمنية تُباشر وفاة قائد شاحنة شمال الأفلاج
سبق

باشرت الجهات الأمنية في الأفلاج، وفاة قائد شاحنة بالقرب من أحد محطات الوقود شمال المحافظة.

وتشير التفاصيل إلى تلقي الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج مساء اليوم الجمعة، بلاغًا عن وفاة قائد شاحنة بالقرب من أحد محطات الوقود (15كم شمال الأفلاج)، وعلى الفور تم مباشرة البلاغ؛ حيث عُثر على قائد الشاحنة -وهو مقيم عربي- متوفى.

وأرجعت التحقيقات الأولية، سبب الوفاة إلى سقوط أسطوانة عليه أثناء محاولته إصلاح عطل أسفل الشاحنة.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
07:19 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
08:29 PM

الجهات الأمنية تُباشر وفاة قائد شاحنة شمال الأفلاج

تحقيقات أولية: سقوط أسطوانة تَسَبّب في الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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3,204

باشرت الجهات الأمنية في الأفلاج، وفاة قائد شاحنة بالقرب من أحد محطات الوقود شمال المحافظة.

وتشير التفاصيل إلى تلقي الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج مساء اليوم الجمعة، بلاغًا عن وفاة قائد شاحنة بالقرب من أحد محطات الوقود (15كم شمال الأفلاج)، وعلى الفور تم مباشرة البلاغ؛ حيث عُثر على قائد الشاحنة -وهو مقيم عربي- متوفى.

وأرجعت التحقيقات الأولية، سبب الوفاة إلى سقوط أسطوانة عليه أثناء محاولته إصلاح عطل أسفل الشاحنة.

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