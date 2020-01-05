هيئة الأمر بالمعروف بالزلفي تنشر لوحات إرشادية وتوعوية في الشوارع والميادين

ضمن برامج الرئاسة العامة بمنطقة الرياض

نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الزلفي، بالتعاون مع بلدية المحافظة؛ لوحات إرشادية وتوعوية في الشوارع والميادين، ضمن برامج فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض.



وتضمنت اللوحات رسائل إرشادية حول: الصلاة، وبر الوالدين، والاعتصام بحبل الله، والتحذير من الفرقة ومن مسلك الخوارج، والالتفاف حول ولي الأمر، والدعاء لجنودنا البواسل بالنصر والتمكين.



نُفّذ البرنامج بمتابعةٍ من مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وبتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرفع من مستوى العمل التوعوي والوقائي في المجتمع.