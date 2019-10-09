النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تماس كهربائي يُخلي 270 معلمة وطالبة في مدرسة بالمخواة

فرق المدني والهلال الأحمر والتعليم باشرت .. ولا إصابات

تسبّب تماس كهربائي حدث صباح اليوم في إحدى مدارس بنات المخواة، في إخلاء 250 طالبة و22 معلمة، دون أن تسفر الواقعة عن إصابات، فيما باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والتعليم الموقع.

وقال المتحدث باسم "تعليم المخواة" ناصر العمري؛ لـ"سبق": تمّ إخلاء الطالبات احترازياً بالمدرسة الابتدائية الثانية بالمخواة، بعد صدور صوت من أحد أنوار الإضاءة "اللمبات" بالدور الأرضي، دون وقوع أيّ إصابات.

من جهته، قال المتحدث باسم "مدني الباحة" العقيد جمعان دايس: حدث تماس كهربائي في الدرج، وتمّ إخلاء 250 طالبة و22 معلمة دون وقوع إصابات.

تماس كهربائي المخواة إخلاء الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تماس كهربائي يُخلي 270 معلمة وطالبة في مدرسة بالمخواة
سبق

تسبّب تماس كهربائي حدث صباح اليوم في إحدى مدارس بنات المخواة، في إخلاء 250 طالبة و22 معلمة، دون أن تسفر الواقعة عن إصابات، فيما باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والتعليم الموقع.

وقال المتحدث باسم "تعليم المخواة" ناصر العمري؛ لـ"سبق": تمّ إخلاء الطالبات احترازياً بالمدرسة الابتدائية الثانية بالمخواة، بعد صدور صوت من أحد أنوار الإضاءة "اللمبات" بالدور الأرضي، دون وقوع أيّ إصابات.

من جهته، قال المتحدث باسم "مدني الباحة" العقيد جمعان دايس: حدث تماس كهربائي في الدرج، وتمّ إخلاء 250 طالبة و22 معلمة دون وقوع إصابات.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
11:44 AM

تماس كهربائي يُخلي 270 معلمة وطالبة في مدرسة بالمخواة

فرق المدني والهلال الأحمر والتعليم باشرت .. ولا إصابات

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
2
814

تسبّب تماس كهربائي حدث صباح اليوم في إحدى مدارس بنات المخواة، في إخلاء 250 طالبة و22 معلمة، دون أن تسفر الواقعة عن إصابات، فيما باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والتعليم الموقع.

وقال المتحدث باسم "تعليم المخواة" ناصر العمري؛ لـ"سبق": تمّ إخلاء الطالبات احترازياً بالمدرسة الابتدائية الثانية بالمخواة، بعد صدور صوت من أحد أنوار الإضاءة "اللمبات" بالدور الأرضي، دون وقوع أيّ إصابات.

من جهته، قال المتحدث باسم "مدني الباحة" العقيد جمعان دايس: حدث تماس كهربائي في الدرج، وتمّ إخلاء 250 طالبة و22 معلمة دون وقوع إصابات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,813
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,616
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,696
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,384

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة