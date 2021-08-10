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زيارة مزارع إنتاج الورد في عروس المصايف.. رحلة سياحية في صيف السعودية

حيث المناخ المناسب والمياه المتوفرة بكثرة على مدار العام.. أكثر من 500 تجربة

حرصت الهيئة السعودية للسياحة على التنوع في التجارب السياحية المقدمة للمصطافين والمسافرين من داخل المملكة وخارجها، فأطلقت أكثر من 500 تجربة سياحية عبر 250 شريكاً من القطاع الخاص في برنامج "صيف السعودية"؛ منها تجربة زيارة مزارع إنتاج الورد في عروس المصايف "الطائف".

وتعد الورود أحد مصادر دخل المجتمع المحلي بالطائف، التي وصلت شهرتها للعالمية بدخولها في تركيبة أشهر العطور الفرنسية، فيما باتت زيارة مزارع الورد تجربة سياحية في البرنامج الذي ينظم تحت شعار "صيفنا على جوك" حتى نهاية سبتمبر المقبل.

واكتسبت مدينة الورد "الطائف" أسمها من مزارع الورد المنتشرة في الشفا والهدا وبلاد طويرق وغيرها من المراكز، حيث المناخ المناسب والمياه المتوفرة بكثرة على مدار العام، ولزراعة الورد أوقات محددة يعرفها أهل الصناعة والحرفة، ويستفاد من الورد المنتج بأشكال مختلفة؛ حيث يقطر لصنع العطور، ويستخرج منه الزيت وكذلك الأوراق للزينة.

وتبدأ الجولة في مزارع الورد عادة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ويتعرف الزوار بصحبة مرشد سياحي معتمد؛ على تاريخ نشأة هذه المزارع وتطورها، تعقبها جولة المشي بين بساتين الورد وقطف بعضه، ثم الانتقال إلى قسم استخلاص الماء والزيت، والتعرف على تسميات كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وتختتم الجولة بزيارة متجر منتجات الورود من عطور وزيوت وهدايا تذكارية.

ويسهم برنامج صيف السعودية 2021 في تطوير المنتج السياحي السعودي وتنويع فرص الاستثمار فيه، وذلك من خلال 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء المعتدلة، الذي تقدم للسائح تجربة سياحية مميزة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زيارة مزارع إنتاج الورد في عروس المصايف.. رحلة سياحية في صيف السعودية
سبق

حرصت الهيئة السعودية للسياحة على التنوع في التجارب السياحية المقدمة للمصطافين والمسافرين من داخل المملكة وخارجها، فأطلقت أكثر من 500 تجربة سياحية عبر 250 شريكاً من القطاع الخاص في برنامج "صيف السعودية"؛ منها تجربة زيارة مزارع إنتاج الورد في عروس المصايف "الطائف".

وتعد الورود أحد مصادر دخل المجتمع المحلي بالطائف، التي وصلت شهرتها للعالمية بدخولها في تركيبة أشهر العطور الفرنسية، فيما باتت زيارة مزارع الورد تجربة سياحية في البرنامج الذي ينظم تحت شعار "صيفنا على جوك" حتى نهاية سبتمبر المقبل.

واكتسبت مدينة الورد "الطائف" أسمها من مزارع الورد المنتشرة في الشفا والهدا وبلاد طويرق وغيرها من المراكز، حيث المناخ المناسب والمياه المتوفرة بكثرة على مدار العام، ولزراعة الورد أوقات محددة يعرفها أهل الصناعة والحرفة، ويستفاد من الورد المنتج بأشكال مختلفة؛ حيث يقطر لصنع العطور، ويستخرج منه الزيت وكذلك الأوراق للزينة.

وتبدأ الجولة في مزارع الورد عادة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ويتعرف الزوار بصحبة مرشد سياحي معتمد؛ على تاريخ نشأة هذه المزارع وتطورها، تعقبها جولة المشي بين بساتين الورد وقطف بعضه، ثم الانتقال إلى قسم استخلاص الماء والزيت، والتعرف على تسميات كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وتختتم الجولة بزيارة متجر منتجات الورود من عطور وزيوت وهدايا تذكارية.

ويسهم برنامج صيف السعودية 2021 في تطوير المنتج السياحي السعودي وتنويع فرص الاستثمار فيه، وذلك من خلال 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء المعتدلة، الذي تقدم للسائح تجربة سياحية مميزة.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
02:39 PM

زيارة مزارع إنتاج الورد في عروس المصايف.. رحلة سياحية في صيف السعودية

حيث المناخ المناسب والمياه المتوفرة بكثرة على مدار العام.. أكثر من 500 تجربة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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حرصت الهيئة السعودية للسياحة على التنوع في التجارب السياحية المقدمة للمصطافين والمسافرين من داخل المملكة وخارجها، فأطلقت أكثر من 500 تجربة سياحية عبر 250 شريكاً من القطاع الخاص في برنامج "صيف السعودية"؛ منها تجربة زيارة مزارع إنتاج الورد في عروس المصايف "الطائف".

وتعد الورود أحد مصادر دخل المجتمع المحلي بالطائف، التي وصلت شهرتها للعالمية بدخولها في تركيبة أشهر العطور الفرنسية، فيما باتت زيارة مزارع الورد تجربة سياحية في البرنامج الذي ينظم تحت شعار "صيفنا على جوك" حتى نهاية سبتمبر المقبل.

واكتسبت مدينة الورد "الطائف" أسمها من مزارع الورد المنتشرة في الشفا والهدا وبلاد طويرق وغيرها من المراكز، حيث المناخ المناسب والمياه المتوفرة بكثرة على مدار العام، ولزراعة الورد أوقات محددة يعرفها أهل الصناعة والحرفة، ويستفاد من الورد المنتج بأشكال مختلفة؛ حيث يقطر لصنع العطور، ويستخرج منه الزيت وكذلك الأوراق للزينة.

وتبدأ الجولة في مزارع الورد عادة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ويتعرف الزوار بصحبة مرشد سياحي معتمد؛ على تاريخ نشأة هذه المزارع وتطورها، تعقبها جولة المشي بين بساتين الورد وقطف بعضه، ثم الانتقال إلى قسم استخلاص الماء والزيت، والتعرف على تسميات كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وتختتم الجولة بزيارة متجر منتجات الورود من عطور وزيوت وهدايا تذكارية.

ويسهم برنامج صيف السعودية 2021 في تطوير المنتج السياحي السعودي وتنويع فرص الاستثمار فيه، وذلك من خلال 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء المعتدلة، الذي تقدم للسائح تجربة سياحية مميزة.

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