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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على محافظات مكة.. و"المدني" يتفاعل

دعوات للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على محافظات مكة.. و"المدني" يتفاعل
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
09:33 AM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على محافظات مكة.. و"المدني" يتفاعل

دعوات للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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