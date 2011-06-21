"البيئة" تعلن جاهزية مختبراتها البيطرية لموسم حج هذا العام

توفير الكوادر البيطرية المتخصصة بمنافذ العاصمة المقدسة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جاهزيتها لموسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ، في ظل جائحة كورونا، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي تعمل في منافذ العاصمة المقدسة حتى انتهاء موسم الحج؛ للحد من دخول المواشي إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.

وتضمنت الخطة توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي تعمل على مدار الساعة؛ لفحص المواشي الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، لتغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهريًّا ومخبريًّا، وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدسة بكوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة أيضًا؛ لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.

وبيّنت الوزارة أنه تم إعداد خطة لفِرَق الحج البيطرية لعام ١٤٤٢هـ؛ حيث تضم تجهيز فِرَق في منافذ العاصمة المقدسة (الكعكية، النوارية، البهيتة)، إضافة إلى أربع فِرَق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة ولإمارة منطقة مكة المكرمة.

وتم إبلاغ جميع مستوردي المواشي والمربين بمنافذ العاصمة المقدسة التي تم اعتمادها لدخول المواشي الحية.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة -ممثلةً في فرعها بمنطقة مكة المكرمة- لموسم الحج.

وفي سياق متصل، تَفَقّد مدير عام الإدارة العامة للمختبرات بوزارة البيئة محمد بن منديل الفهيد، برفقة مدير الجودة بالإدارة العامة للمختبرات موضي بنت صالح المهنا، مختبرات وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة (مختبر مركز أبحاث الثروة السمكية، ومختبر المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي).

وكان في استقبالهما الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وفؤاد بن أحمد الحمراني مدير إدارة الزراعة بفرع منطقة مكة المكرمة، وعدي المحيميد مدير المختبرات البيطرية.

واطلع "الفهيد" خلال جولته على تطبيقات وإجراءات ضمان الجودة أيزو 17025؛ وفق المواصفات والمعايير العالمية والسلامة المتبعة في جميع الوحدات في المختبرات، ومراحل الفحص المخبري؛ بدءًا من سحب العينات من الإرساليات الحيوانية والنباتية في المنافذ وعمليات الكشف على الإرساليات، والتأكد من سلامتها في ضوء الالتزامات المحددة في هذا الشأن وفقًا للإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية بالمملكة.

وأوضح الدكتور "غالب" بن عبدالغني الصاعدي، أن سلامة الغذاء من ضمن أولويات العمل في محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ومختبراتها؛ حيث يتوقع أن يتم فحص أكثر من ٢٠ ألف عينة خلال موسم حج هذا العام.

وأشار إلى أن نتائج المختبر البيطري تساعد المختصين في المحجر الحيواني، على اتخاذ القرارات الخاصة برفض الإرساليات الحيوانية الواردة أو الموافقة على دخولها.

وبيّن "الصاعدي" أن إجراء الاختبارات التشخيصية يتم باستخدام التقنيات المخبرية الحديثة مثل التشخيص الجزيئي (تقنية تفاعل البلمرة المتسلسلPCR ) والتشخيص المصلي والمناعي (تقنية قياس الأنزيم المرتبط المناعي Elisa) وغيرها من الاختبارات.

بدوره، ثمّن "الفهيد" الجهود التي يبذلها الأخصائيون والعاملون في المختبرات؛ مؤكدًا أن زيارته تأتي لمتابعة سير العمل في المختبرات، والاطلاع على احتياجاتها واستعدادها لموسم الحج هذا العام، وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تحرص دائمًا على رفع كفاءة المختبرات ليتم إجراء التحاليل والفحوصات المخبرية لمسببات الأمراض الحيوانية البكتيرية والفيروسية والطفيلية بأحدث الأجهزة والتقنيات؛ لتلبي متطلبات المنظمات الدولية؛ وفقًا لمعايير الجودة العالمية.