ترامب معلنًا "صفقة القرن": القدس عاصمة لإسرائيل.. ودولة فلسطينية متصلة الأراضي

اشترط على "عباس" قبول الخطة لاستئناف المساعدات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء) في مؤتمر صحفي أن خطته للسلام المعروفة إعلاميًّا بـ"صفقة القرن" تتكون من 80 صفحة، ومفصلة أكثر من أي خطة وُضعت سابقًا. مشيرًا إلى أن القدس ستبقى مدينة موحدة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال "ترامب": "إن خطتي ستمنح الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية؛ إذ سنقوم بافتتاح سفارة لنا فيها". بالرغم من أنه ذكر أن المدينة ستبقى موحدة عاصمة لإسرائيل.

وأشار إلى أن خطة السلام ستضمن دولة فلسطينية متصلة الأراضي. معتبرًا أن خطته "قد تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين للحصول على دولة مستقلة".

وبيَّن أن خطته "توفر فرصة للفلسطينيين والإسرائيليين ضمن حل الدولتين، وهي مختلفة عن خطط إدارات أمريكية سابقة".

وقال "ترامب": "أرسلتُ إلى محمود عباس رسالة، مفادها أن لدى الفلسطينيين 4 سنوات لدراسة خطتي للسلام".

وأضاف: "أكدت لعباس أنه إذا قبلتم بخطتي سنكون إلى جانبكم لمساعدتكم في بناء دولتكم".

وذكر أنه ستتشكل لجنة مشتركة لتحويل خريطة الطريق الخاصة بالسلام - وفق خطته - إلى خطة تفصيلية.