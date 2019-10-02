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الأحد.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار وجامعة الجوف يطلقان "تبيان لوطن متلاحم"

مشروع لنشر ثقافة الحوار والوسطية ونبذ التطرف وتعزيز التلاحم الوطني في المنطقة

ينطلق، صباح يوم الأحد القادم، مشروع "تبيان لوطن متلاحم"، الذي تنفّذه جامعة الجوف ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ممثلاً بأكاديمية الحوار للتدريب، بحضور الدكتور إسماعيل البشري مدير الجامعة، والدكتور عبدالله الفوزان الأمين العام للمركز، وعدد من منسوبي ومنسوبات الجانبين.

ويأتي المشروع الذي سيستمر على مدى خمسة أيام، ويقام لأول مرة في منطقة الجوف، ترجمة لاتفاقية الشراكة الموقعة العام الماضي بين الجامعة وبين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لنشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، ومواجهة الأفكار المنحرفة، ونبذ التطرف والتعصب والإرهاب، وبما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية.

ومشروع "تبيان لوطن متلاحم" هو برنامج حواري مهاري متنوع يهدف إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف بجميع أشكاله ووقاية المشاركين من الحوارات الإلكترونية المتطرفة وتأهيلهم بوسائل عملية ومهارية تمكّنهم من كشف الانحرافات الفكرية أثناء تلك الحوارات، إضافة إلى توظيف الفنون في تعميق لغة الحوار بينهم والتفاهم لمعالجة المشكلات الفكرية واستثارة ملكة الإبداع لديهم.

ويتضمن المشروع عدداً من الفعاليات منها تقديم برامج وحقائب تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب مثل برنامج تبيان في الحوار الفكري وتبيان في الحوار المجتمعي وبرنامج تنمية مهارات الاتصال في الحوار، فضلا عن إقامة عدد من ورش العمل للطلاب حول التلاحم الوطني والوقاية من التطرف، إضافة إلى مجموعة من الندوات والمحاضرات حول المواطنة وتعزيز التلاحم والتطرف وأبعاده.

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الأحد.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار وجامعة الجوف يطلقان "تبيان لوطن متلاحم"
سبق

ينطلق، صباح يوم الأحد القادم، مشروع "تبيان لوطن متلاحم"، الذي تنفّذه جامعة الجوف ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ممثلاً بأكاديمية الحوار للتدريب، بحضور الدكتور إسماعيل البشري مدير الجامعة، والدكتور عبدالله الفوزان الأمين العام للمركز، وعدد من منسوبي ومنسوبات الجانبين.

ويأتي المشروع الذي سيستمر على مدى خمسة أيام، ويقام لأول مرة في منطقة الجوف، ترجمة لاتفاقية الشراكة الموقعة العام الماضي بين الجامعة وبين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لنشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، ومواجهة الأفكار المنحرفة، ونبذ التطرف والتعصب والإرهاب، وبما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية.

ومشروع "تبيان لوطن متلاحم" هو برنامج حواري مهاري متنوع يهدف إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف بجميع أشكاله ووقاية المشاركين من الحوارات الإلكترونية المتطرفة وتأهيلهم بوسائل عملية ومهارية تمكّنهم من كشف الانحرافات الفكرية أثناء تلك الحوارات، إضافة إلى توظيف الفنون في تعميق لغة الحوار بينهم والتفاهم لمعالجة المشكلات الفكرية واستثارة ملكة الإبداع لديهم.

ويتضمن المشروع عدداً من الفعاليات منها تقديم برامج وحقائب تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب مثل برنامج تبيان في الحوار الفكري وتبيان في الحوار المجتمعي وبرنامج تنمية مهارات الاتصال في الحوار، فضلا عن إقامة عدد من ورش العمل للطلاب حول التلاحم الوطني والوقاية من التطرف، إضافة إلى مجموعة من الندوات والمحاضرات حول المواطنة وتعزيز التلاحم والتطرف وأبعاده.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
03:33 PM

الأحد.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار وجامعة الجوف يطلقان "تبيان لوطن متلاحم"

مشروع لنشر ثقافة الحوار والوسطية ونبذ التطرف وتعزيز التلاحم الوطني في المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينطلق، صباح يوم الأحد القادم، مشروع "تبيان لوطن متلاحم"، الذي تنفّذه جامعة الجوف ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ممثلاً بأكاديمية الحوار للتدريب، بحضور الدكتور إسماعيل البشري مدير الجامعة، والدكتور عبدالله الفوزان الأمين العام للمركز، وعدد من منسوبي ومنسوبات الجانبين.

ويأتي المشروع الذي سيستمر على مدى خمسة أيام، ويقام لأول مرة في منطقة الجوف، ترجمة لاتفاقية الشراكة الموقعة العام الماضي بين الجامعة وبين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لنشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، ومواجهة الأفكار المنحرفة، ونبذ التطرف والتعصب والإرهاب، وبما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية.

ومشروع "تبيان لوطن متلاحم" هو برنامج حواري مهاري متنوع يهدف إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف بجميع أشكاله ووقاية المشاركين من الحوارات الإلكترونية المتطرفة وتأهيلهم بوسائل عملية ومهارية تمكّنهم من كشف الانحرافات الفكرية أثناء تلك الحوارات، إضافة إلى توظيف الفنون في تعميق لغة الحوار بينهم والتفاهم لمعالجة المشكلات الفكرية واستثارة ملكة الإبداع لديهم.

ويتضمن المشروع عدداً من الفعاليات منها تقديم برامج وحقائب تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب مثل برنامج تبيان في الحوار الفكري وتبيان في الحوار المجتمعي وبرنامج تنمية مهارات الاتصال في الحوار، فضلا عن إقامة عدد من ورش العمل للطلاب حول التلاحم الوطني والوقاية من التطرف، إضافة إلى مجموعة من الندوات والمحاضرات حول المواطنة وتعزيز التلاحم والتطرف وأبعاده.

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