النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الإمام بالدمام تكشف تفاصيل وفاة طالبة داخل الحرم الجامعي

أثناء حضورها لأداء آخر امتحاناتها في الفصل الدراسي الأول

كشفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام تفاصيل حادثة وفاة إحدى الطالبات داخل الحرم الجامعي، أثناء حضورها لأداء آخر امتحاناتها في الفصل الدراسي الأول.

وقالت الجامعة في بيان لها: بمزيد من الأسى والحزن، تنعى إدارة الجامعة الطالبة زكية عدنان الهاشم -رحمها الله- والتي وافتها المنية أمس، حيث كانت الطالبة قد وصلت إلى الجامعة في الصباح الباكر من اليوم نفسه، بصحبة زميلاتها عبر وسيلة نقل خاصة، ولم تكن تعاني من أية مشكلات صحية.

وأضاف البيان: وفي حدود الساعة الثامنة صباحاً سقطت الطالبة على الأرض، وعلى الفور باشرت إدارة الكلية الحالة وتم استدعاء الطاقم الطبي لمباشرة الحالة، وبعد الكشف على الطالبة وجد أن الضغط غير محسوس والنبض كذلك، وأن هناك انقطاعاً في التنفس، وتم إجراء تنشيط للقلب والرئة، واتضح أن جميع العلامات الحيوية غير محسوسة، وتم إجراء تدليك لعضلات القلب مع التنفس الاصطناعي.

بعد ذلك تم استدعاء الهلال الأحمر السعودي، الذي وصل في وقت قياسي، ولدى وصوله تم نقلها مباشرة إلى المستشفى القريب للكلية، حيث باشر الفريق الطبي الحالة وفق المتبع لديهم، واتضح لهم أن الطالبة قد فارقت الحياة، وأن سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس (رحمها الله).

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الإمام بالدمام تكشف تفاصيل وفاة طالبة داخل الحرم الجامعي
سبق

كشفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام تفاصيل حادثة وفاة إحدى الطالبات داخل الحرم الجامعي، أثناء حضورها لأداء آخر امتحاناتها في الفصل الدراسي الأول.

وقالت الجامعة في بيان لها: بمزيد من الأسى والحزن، تنعى إدارة الجامعة الطالبة زكية عدنان الهاشم -رحمها الله- والتي وافتها المنية أمس، حيث كانت الطالبة قد وصلت إلى الجامعة في الصباح الباكر من اليوم نفسه، بصحبة زميلاتها عبر وسيلة نقل خاصة، ولم تكن تعاني من أية مشكلات صحية.

وأضاف البيان: وفي حدود الساعة الثامنة صباحاً سقطت الطالبة على الأرض، وعلى الفور باشرت إدارة الكلية الحالة وتم استدعاء الطاقم الطبي لمباشرة الحالة، وبعد الكشف على الطالبة وجد أن الضغط غير محسوس والنبض كذلك، وأن هناك انقطاعاً في التنفس، وتم إجراء تنشيط للقلب والرئة، واتضح أن جميع العلامات الحيوية غير محسوسة، وتم إجراء تدليك لعضلات القلب مع التنفس الاصطناعي.

بعد ذلك تم استدعاء الهلال الأحمر السعودي، الذي وصل في وقت قياسي، ولدى وصوله تم نقلها مباشرة إلى المستشفى القريب للكلية، حيث باشر الفريق الطبي الحالة وفق المتبع لديهم، واتضح لهم أن الطالبة قد فارقت الحياة، وأن سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس (رحمها الله).

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
04:27 PM

جامعة الإمام بالدمام تكشف تفاصيل وفاة طالبة داخل الحرم الجامعي

أثناء حضورها لأداء آخر امتحاناتها في الفصل الدراسي الأول

A A A
محمد عبيد - الدمام
9
9,057

كشفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام تفاصيل حادثة وفاة إحدى الطالبات داخل الحرم الجامعي، أثناء حضورها لأداء آخر امتحاناتها في الفصل الدراسي الأول.

وقالت الجامعة في بيان لها: بمزيد من الأسى والحزن، تنعى إدارة الجامعة الطالبة زكية عدنان الهاشم -رحمها الله- والتي وافتها المنية أمس، حيث كانت الطالبة قد وصلت إلى الجامعة في الصباح الباكر من اليوم نفسه، بصحبة زميلاتها عبر وسيلة نقل خاصة، ولم تكن تعاني من أية مشكلات صحية.

وأضاف البيان: وفي حدود الساعة الثامنة صباحاً سقطت الطالبة على الأرض، وعلى الفور باشرت إدارة الكلية الحالة وتم استدعاء الطاقم الطبي لمباشرة الحالة، وبعد الكشف على الطالبة وجد أن الضغط غير محسوس والنبض كذلك، وأن هناك انقطاعاً في التنفس، وتم إجراء تنشيط للقلب والرئة، واتضح أن جميع العلامات الحيوية غير محسوسة، وتم إجراء تدليك لعضلات القلب مع التنفس الاصطناعي.

بعد ذلك تم استدعاء الهلال الأحمر السعودي، الذي وصل في وقت قياسي، ولدى وصوله تم نقلها مباشرة إلى المستشفى القريب للكلية، حيث باشر الفريق الطبي الحالة وفق المتبع لديهم، واتضح لهم أن الطالبة قد فارقت الحياة، وأن سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس (رحمها الله).

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,751
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,453
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,817
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,313

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة