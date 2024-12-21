بركلات الترجيح .. الهلال يخسر برونزية المونديال ويحل رابعاً

خسر الفريق الأول بنادي الهلال فرصة حصد المركز الثالث في مونديال كأس العالم للأندية 2019 المقامة حاليًا في قطر أمام منافسه مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح 4 _3، بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

بدأ الشوط الأول بضغط من فريق مونتيري المكسيكي على حامل الكرة من لاعبي الهلال، مما أجبرهم على إخراج الكرة في أكثر من كرة، ولكن النسق التكتيكي بدأ يرتفع للهلال حتى استعاد قواه وسيطرته على الملعب، وتمكن الهلال من إحراز هدف مرسوم، بعد كرة عرضية جميلة من ياسر الشهراني تقدم لها إدواردو وسددها برأسه في الشباك المكسيكية عند الدقيقة 34.

وعند الدقيقة 40 توغل ياسر الشهراني في العمق ومرر كرة ذهبية للمهاجم عمر خريبين الذي سددها في مكان تواجد الحارس وأمسك بها على دفعتين.

بعد ذلك أعلن حكم المواجهة دقيقة واحدة كوقت إضافي كدلالة على سرعة وتيرة الشوط وقلة التوقفات، ليطلق بعد ذلك صافرة انتهاء الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني وأظهر الفريق المكسيكي وجهًا آخر عما ظهر على أواخر الشوط الأول، واعتمد على تنويع اللعب من الأطراف والعمق لخلخلة دفاع الهلال المتماسك، وعند الدقيقة 54 حول الظهير الأيمن عرضية مخادعة خرج لها المعيوف لتجد المهاجم الصريح الذي حضرها لزميله القادم من الخلف أنخيل جونزاليس الذي سددها برأسه في الشباك الخالية، معلنًا التعادل لبطل الكونكاكاف.

وعند الدقيقة 60 أرسل الظهير الأيسر كرة عرضية زاحفة بعد مراوغة ناجحة وصلت لماكس ايميليانو الذي مر بسلاسة من علي البليهي ووجد الشباك مشرعة أمامه أودعها دون مضايقة معلنًا هدف التقدم لفريقه مونتيري.

وعند الدقيقة 65 نجح البديل جوميز في إدراك التعادل، مستغلاً كرة عرضية جميلة من سالم الدوسري حولها بطريقة جميلة داخل الشباك المكسيكية لتصبح النتيجة 2_2.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي ظهر بافتيمبي قوميز مرة أخرى بكرة ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس، لتنتهي الأشواط الأصلية وتتحول المواجهة لركلات الترجيح مباشرة دون أشواط إضافية، ليبتسم الحظ للفريق للفريق المكسيكي بأربع ركلات مقابل ثلاث، وقد أضاع محمد كنو وإدواردو ركلتي الهلال.