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"الراجحي" يلتقي بأعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة

لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع.. واستعراض المبادرات

التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر تقنية الاتصال المرئي بأعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة؛ لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة مازن غازي درار.

وفي مستهل اللقاء، أوضح "الراجحي"، في كلمته، حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الشراكة المستمرة والمتطورة مع اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة في جميع القرارات والتوجهات، لتحقيق المستهدفات وتنمية وتوسعة أعمال وأنشطة القطاع.

وذكر أن الوزارة قد أطلقت منصة "قوى" التي حسنت وأتاحت العديد من المميزات الرقمية وأتمتت الأعمال وأسهمت في تسريعها واختصار إجراءاتها.

واشتمل اللقاء على مناقشة العديد من المحاور ومنها استعراض استراتيجية سوق العمل ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتحديات التي تواجه القطاع وآثار تداعيات الجائحة عليه.

يأتي هذا اللقاء ضمن خطط الوزارة لتعزيز التعاون وتطوير الشراكات وفتح أبواب الحوار مع مختلف الجهات والمؤسسات في كافة قطاعات الدولة للتشارك في معالجة التحديات وتطوير الخدمات والأفكار التنموية والاقتصادية التي تزيد من جاذبية سوق العمل السعودي وتعزز من فرص الاستثمار فيه، بما يواكب رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" يلتقي بأعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة
سبق

التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر تقنية الاتصال المرئي بأعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة؛ لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة مازن غازي درار.

وفي مستهل اللقاء، أوضح "الراجحي"، في كلمته، حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الشراكة المستمرة والمتطورة مع اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة في جميع القرارات والتوجهات، لتحقيق المستهدفات وتنمية وتوسعة أعمال وأنشطة القطاع.

وذكر أن الوزارة قد أطلقت منصة "قوى" التي حسنت وأتاحت العديد من المميزات الرقمية وأتمتت الأعمال وأسهمت في تسريعها واختصار إجراءاتها.

واشتمل اللقاء على مناقشة العديد من المحاور ومنها استعراض استراتيجية سوق العمل ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتحديات التي تواجه القطاع وآثار تداعيات الجائحة عليه.

يأتي هذا اللقاء ضمن خطط الوزارة لتعزيز التعاون وتطوير الشراكات وفتح أبواب الحوار مع مختلف الجهات والمؤسسات في كافة قطاعات الدولة للتشارك في معالجة التحديات وتطوير الخدمات والأفكار التنموية والاقتصادية التي تزيد من جاذبية سوق العمل السعودي وتعزز من فرص الاستثمار فيه، بما يواكب رؤية المملكة 2030.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
02:50 PM

"الراجحي" يلتقي بأعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة

لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع.. واستعراض المبادرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر تقنية الاتصال المرئي بأعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة؛ لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة مازن غازي درار.

وفي مستهل اللقاء، أوضح "الراجحي"، في كلمته، حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الشراكة المستمرة والمتطورة مع اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة في جميع القرارات والتوجهات، لتحقيق المستهدفات وتنمية وتوسعة أعمال وأنشطة القطاع.

وذكر أن الوزارة قد أطلقت منصة "قوى" التي حسنت وأتاحت العديد من المميزات الرقمية وأتمتت الأعمال وأسهمت في تسريعها واختصار إجراءاتها.

واشتمل اللقاء على مناقشة العديد من المحاور ومنها استعراض استراتيجية سوق العمل ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتحديات التي تواجه القطاع وآثار تداعيات الجائحة عليه.

يأتي هذا اللقاء ضمن خطط الوزارة لتعزيز التعاون وتطوير الشراكات وفتح أبواب الحوار مع مختلف الجهات والمؤسسات في كافة قطاعات الدولة للتشارك في معالجة التحديات وتطوير الخدمات والأفكار التنموية والاقتصادية التي تزيد من جاذبية سوق العمل السعودي وتعزز من فرص الاستثمار فيه، بما يواكب رؤية المملكة 2030.

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