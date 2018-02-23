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تحت قيادة مدربه المؤقت.. الهلال يستأنف تدريباته

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته الاعتيادية، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني خوان براون.

بدأ مران فريق الهلال الأول لكرة القدم بتدريبات لياقية تلاها تدريبات التمرير والتحرّك بدون كرة، فرض بعدها براون مناورة على ثلث مساحة الملعب.

وواصل لاعب الهلال المحترف السوري عمر خربين برنامجه التأهيلي، حيث من المنتظر أن يشارك بالتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع المقبل، فيما بدأ نواف العابد برنامجه التأهيلي بأداء تدريبات تقوية للعضلات، بينما لم يتواجد سلمان الفرج بمران اليوم؛ نظير ارتباطه بتصوير إعلان دعائي للمنتخب السعودي بجدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحت قيادة مدربه المؤقت.. الهلال يستأنف تدريباته
سبق

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته الاعتيادية، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني خوان براون.

بدأ مران فريق الهلال الأول لكرة القدم بتدريبات لياقية تلاها تدريبات التمرير والتحرّك بدون كرة، فرض بعدها براون مناورة على ثلث مساحة الملعب.

وواصل لاعب الهلال المحترف السوري عمر خربين برنامجه التأهيلي، حيث من المنتظر أن يشارك بالتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع المقبل، فيما بدأ نواف العابد برنامجه التأهيلي بأداء تدريبات تقوية للعضلات، بينما لم يتواجد سلمان الفرج بمران اليوم؛ نظير ارتباطه بتصوير إعلان دعائي للمنتخب السعودي بجدة.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
10:05 PM

تحت قيادة مدربه المؤقت.. الهلال يستأنف تدريباته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته الاعتيادية، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني خوان براون.

بدأ مران فريق الهلال الأول لكرة القدم بتدريبات لياقية تلاها تدريبات التمرير والتحرّك بدون كرة، فرض بعدها براون مناورة على ثلث مساحة الملعب.

وواصل لاعب الهلال المحترف السوري عمر خربين برنامجه التأهيلي، حيث من المنتظر أن يشارك بالتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع المقبل، فيما بدأ نواف العابد برنامجه التأهيلي بأداء تدريبات تقوية للعضلات، بينما لم يتواجد سلمان الفرج بمران اليوم؛ نظير ارتباطه بتصوير إعلان دعائي للمنتخب السعودي بجدة.

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