النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

نائب أمير جازان يوجه باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المغرد المسيء للمنطقة والتنسيق بشكل عاجل مع الجهات المختصة بتطبيق النظام بحقه

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة ضد المغرد المسيء لمنطقة جازان وذلك عقب نشر تغريدة مسيئة تمس أهالي المنطقة.
وأوضحت إمارة منطقة جازان ، بأن سمو نائب أمير منطقة جازان وجّه بالرفع وبشكل عاجل إلى الجهات المختصة بالحساب المسيء والذي يعد ما قام به تعديا مخالفًا لمبادئ الدين والقيم الاجتماعية .
وشددت الإمارة ، إلى أن أي تعدي او تجاوز يمس النظام العام أو التطاول على أبناء المنطقة وبشكل يثير الفتنة ويؤثر في ترابط المجتمع سوف يتم التعامل معه وفقاً للإجراءات القانونية والنظامية.
وتثمن إمارة المنطقة دور الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة من خلال تطبيق الإجراءات الحازمة ضد أي تجاوزات أو إساءة ، وتؤكد تحذيرها لكل من يحاول المساس أو التعرض لأهالي المنطقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني ، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل متجاوز بهذا الشأن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير جازان يوجه باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المغرد المسيء للمنطقة والتنسيق بشكل عاجل مع الجهات المختصة بتطبيق النظام بحقه
سبق

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة ضد المغرد المسيء لمنطقة جازان وذلك عقب نشر تغريدة مسيئة تمس أهالي المنطقة.
وأوضحت إمارة منطقة جازان ، بأن سمو نائب أمير منطقة جازان وجّه بالرفع وبشكل عاجل إلى الجهات المختصة بالحساب المسيء والذي يعد ما قام به تعديا مخالفًا لمبادئ الدين والقيم الاجتماعية .
وشددت الإمارة ، إلى أن أي تعدي او تجاوز يمس النظام العام أو التطاول على أبناء المنطقة وبشكل يثير الفتنة ويؤثر في ترابط المجتمع سوف يتم التعامل معه وفقاً للإجراءات القانونية والنظامية.
وتثمن إمارة المنطقة دور الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة من خلال تطبيق الإجراءات الحازمة ضد أي تجاوزات أو إساءة ، وتؤكد تحذيرها لكل من يحاول المساس أو التعرض لأهالي المنطقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني ، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل متجاوز بهذا الشأن.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
03:58 PM
اخر تعديل
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
05:52 PM

نائب أمير جازان يوجه باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المغرد المسيء للمنطقة والتنسيق بشكل عاجل مع الجهات المختصة بتطبيق النظام بحقه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
15
21,600

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة ضد المغرد المسيء لمنطقة جازان وذلك عقب نشر تغريدة مسيئة تمس أهالي المنطقة.
وأوضحت إمارة منطقة جازان ، بأن سمو نائب أمير منطقة جازان وجّه بالرفع وبشكل عاجل إلى الجهات المختصة بالحساب المسيء والذي يعد ما قام به تعديا مخالفًا لمبادئ الدين والقيم الاجتماعية .
وشددت الإمارة ، إلى أن أي تعدي او تجاوز يمس النظام العام أو التطاول على أبناء المنطقة وبشكل يثير الفتنة ويؤثر في ترابط المجتمع سوف يتم التعامل معه وفقاً للإجراءات القانونية والنظامية.
وتثمن إمارة المنطقة دور الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة من خلال تطبيق الإجراءات الحازمة ضد أي تجاوزات أو إساءة ، وتؤكد تحذيرها لكل من يحاول المساس أو التعرض لأهالي المنطقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني ، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل متجاوز بهذا الشأن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,035
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,378
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,417
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,785

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة