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"زين السعودية" تهنئ قائد التنمية والعزم بالذكرى الخامسة للبيعة

نايف بن سلطان: نستذكر بمدادٍ من الفخر إنجازات تحققت وتستمر

تقدّم رئيس مجلس إدارة شركة "زين السعودية" الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بأسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

بهذه المناسبة، أعرب الأمير نايف بن سلطان؛ عن بالغ فخره بما وصلت إليه المملكة من ارتقاء وتطوّر، في ظلّ قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيّده الله-، برؤية ثاقبةٍ وعزمٍ على تحقيق أعلى درجات الرفعة والتطوّر للوطن.

وقال: "في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نستذكر وبمدادٍ من الفخر، عديداً من الإنجازات التي تحققت على مدى عامٍ كاملٍ، لتضاف إلى مثيلاتها التي بدأت مع تولي الملك سلمان قيادة بلاد الحرمين الشريفين، في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030 والبرامج الوطنية المتكاملة والمبادرات الهادفة المنبثقة منها، والتي تحظى بمتابعة حثيثة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين".

من جهته، رفع الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر؛ أطيب التهاني والتبريكات للوطن وقيادته وشعبه، بهذه المناسبة السعيدة، قائلاً: "نحن فخورون بمنهج التحديث والاستدامة الذي رسّخته قيادة المملكة الرشيدة، وأثمر نمواً وازدهاراً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية".

وأكّد المهندس الدغيثر؛ على ما تمثّله ذكرى مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وجدان أبناء الوطن الغالي، والاحتفال بهذه المناسبة الغالية التي أسّست لنهضة جديدة تنموية وعصرية في تاريخ المملكة.

وأضاف "إننا في (زين السعودية)، نفخر بكوننا جزءاً مؤثراً في مسيرة التنمية الوطنية، عبر مواكبتنا توجّهات القيادة لتطوير مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة، وأن نكون روّاد هذه المسيرة عبر عديد من الإنجازات التي حققتها (زين السعودية) وأبرزها الإعلان عن امتلاك الشركة أوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس في المنطقة، التي ستولّد مزيداً من فرص العمل، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقاً لرؤية السعودية".

زين السعودية الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"زين السعودية" تهنئ قائد التنمية والعزم بالذكرى الخامسة للبيعة
سبق

تقدّم رئيس مجلس إدارة شركة "زين السعودية" الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بأسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

بهذه المناسبة، أعرب الأمير نايف بن سلطان؛ عن بالغ فخره بما وصلت إليه المملكة من ارتقاء وتطوّر، في ظلّ قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيّده الله-، برؤية ثاقبةٍ وعزمٍ على تحقيق أعلى درجات الرفعة والتطوّر للوطن.

وقال: "في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نستذكر وبمدادٍ من الفخر، عديداً من الإنجازات التي تحققت على مدى عامٍ كاملٍ، لتضاف إلى مثيلاتها التي بدأت مع تولي الملك سلمان قيادة بلاد الحرمين الشريفين، في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030 والبرامج الوطنية المتكاملة والمبادرات الهادفة المنبثقة منها، والتي تحظى بمتابعة حثيثة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين".

من جهته، رفع الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر؛ أطيب التهاني والتبريكات للوطن وقيادته وشعبه، بهذه المناسبة السعيدة، قائلاً: "نحن فخورون بمنهج التحديث والاستدامة الذي رسّخته قيادة المملكة الرشيدة، وأثمر نمواً وازدهاراً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية".

وأكّد المهندس الدغيثر؛ على ما تمثّله ذكرى مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وجدان أبناء الوطن الغالي، والاحتفال بهذه المناسبة الغالية التي أسّست لنهضة جديدة تنموية وعصرية في تاريخ المملكة.

وأضاف "إننا في (زين السعودية)، نفخر بكوننا جزءاً مؤثراً في مسيرة التنمية الوطنية، عبر مواكبتنا توجّهات القيادة لتطوير مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة، وأن نكون روّاد هذه المسيرة عبر عديد من الإنجازات التي حققتها (زين السعودية) وأبرزها الإعلان عن امتلاك الشركة أوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس في المنطقة، التي ستولّد مزيداً من فرص العمل، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقاً لرؤية السعودية".

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
11:23 AM

"زين السعودية" تهنئ قائد التنمية والعزم بالذكرى الخامسة للبيعة

نايف بن سلطان: نستذكر بمدادٍ من الفخر إنجازات تحققت وتستمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدّم رئيس مجلس إدارة شركة "زين السعودية" الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بأسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

بهذه المناسبة، أعرب الأمير نايف بن سلطان؛ عن بالغ فخره بما وصلت إليه المملكة من ارتقاء وتطوّر، في ظلّ قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيّده الله-، برؤية ثاقبةٍ وعزمٍ على تحقيق أعلى درجات الرفعة والتطوّر للوطن.

وقال: "في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نستذكر وبمدادٍ من الفخر، عديداً من الإنجازات التي تحققت على مدى عامٍ كاملٍ، لتضاف إلى مثيلاتها التي بدأت مع تولي الملك سلمان قيادة بلاد الحرمين الشريفين، في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030 والبرامج الوطنية المتكاملة والمبادرات الهادفة المنبثقة منها، والتي تحظى بمتابعة حثيثة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين".

من جهته، رفع الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر؛ أطيب التهاني والتبريكات للوطن وقيادته وشعبه، بهذه المناسبة السعيدة، قائلاً: "نحن فخورون بمنهج التحديث والاستدامة الذي رسّخته قيادة المملكة الرشيدة، وأثمر نمواً وازدهاراً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية".

وأكّد المهندس الدغيثر؛ على ما تمثّله ذكرى مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وجدان أبناء الوطن الغالي، والاحتفال بهذه المناسبة الغالية التي أسّست لنهضة جديدة تنموية وعصرية في تاريخ المملكة.

وأضاف "إننا في (زين السعودية)، نفخر بكوننا جزءاً مؤثراً في مسيرة التنمية الوطنية، عبر مواكبتنا توجّهات القيادة لتطوير مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة، وأن نكون روّاد هذه المسيرة عبر عديد من الإنجازات التي حققتها (زين السعودية) وأبرزها الإعلان عن امتلاك الشركة أوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس في المنطقة، التي ستولّد مزيداً من فرص العمل، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقاً لرؤية السعودية".

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