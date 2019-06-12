وزير التعليم يزور نجران وجازان وأبها وتبوك لتفقد سير العمل في البرامج الصيفية

تفقد الاستعداد للعام الدراسي المقبل وتطوير العمل بالتعليم العام والجامعي

يعتزم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال الأسابيع المقبلة، تنفيذ زيارات لكل من المناطق التعليمية بنجران وجازان وأبها وتبوك؛ لتفقد سير العمل في البرامج الصيفية، والاستعداد للعام الدراسي المقبل، وتطوير العمل في التعليم العام والجامعي.

وتفاعل متابعون مع الزيارة التي أعلنها حساب وزارة التعليم بتويتر، والتي تعد الأولى للوزير آل الشيخ لتلك المناطق منذ تعيينه وزيراً للتعليم قبل خمسة أشهر في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وكتب مغرد: "أتمنى أن يكون فيه استقبال للمواطنين، فنحن في نجران نشتكي من الخدمات المقدمة من الموظفين ومن المقاولين ومن بعض المدارس. أحياء داخل نجران مؤسسة من قبل 20 سنة وحتى الآن لا يوجد فيها مدارس ".

فيما تساءل مطر الغامدي: "والباحة يا معالي الوزير! أليس لها نصيب من زيارتكم الكريمة أم أنها مستبعدة وليست من المناطق الجنوبية؟!".