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فيديو مرعب.. لن تصدق ما فعلته قطة برجل وكلبه

رواد المقهى تدخلوا لإنقاذهما من مخالبها

ربما غيرة من الكلب الصغير المدلل بين يديه، وربما بسبب العداوة التقليدية بين الحيوانين، لكن الهجوم الذي شنته القطة في مقهى بأسطنبول، كان غريبًا وعنيفًا وقاسيًا على هذا الرجل وكلبه، حتى بادر البعض بالتدخل لحمايتهما.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهرت لقطات فريدة وغريبة، لحظة مهاجمة قطة لرجل وكلبه لحظة دخولهما مقهى في ضاحية باغجيلار بمدينة أسطنبول التركية.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة لحظة دخول الرجل إلى المقهى وهو ممسك بحبل ويقود كلبه، وفجأة يتراجع الرجل للخلف ويرفع كلبه بالحبل ليحميه من قطة شرسة هجمت عليهما.

وهنا تظهر القطة وهي تقفز على سيقان الرجل وظهره، بينما يحاول الرجل التخلص منها بإلقائها على الأرض وهي مصرة على هجومها، مستهدفة الكلب في الأساس.

وخلال الهجوم العنيف، حاول صاحب الكلب يائسًا ركل القطة، التي لا تظهر عليها أي علامات على الاستسلام وتندفع باستمرار نحو الكلب، بينما ظل الرجل يكافح لحماية كلبه الأليف.

ولم ينقذ الرجل من القطة هروبه خارج المقهى، تدخل بعض العاملين ورواد المقهى والذين وقفوا في وجه القطة، حتى قام أحدهم بوضع كرسي في طريق القطة حتى تتوقف عن هجومها.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الهجوم الصادم من قبل القطة الشرسة، وقع حينما ظنت القطة أن الكلب يقترب من قططها الخمس الصغار داخل المقهى.

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فيديو مرعب.. لن تصدق ما فعلته قطة برجل وكلبه
سبق

ربما غيرة من الكلب الصغير المدلل بين يديه، وربما بسبب العداوة التقليدية بين الحيوانين، لكن الهجوم الذي شنته القطة في مقهى بأسطنبول، كان غريبًا وعنيفًا وقاسيًا على هذا الرجل وكلبه، حتى بادر البعض بالتدخل لحمايتهما.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهرت لقطات فريدة وغريبة، لحظة مهاجمة قطة لرجل وكلبه لحظة دخولهما مقهى في ضاحية باغجيلار بمدينة أسطنبول التركية.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة لحظة دخول الرجل إلى المقهى وهو ممسك بحبل ويقود كلبه، وفجأة يتراجع الرجل للخلف ويرفع كلبه بالحبل ليحميه من قطة شرسة هجمت عليهما.

وهنا تظهر القطة وهي تقفز على سيقان الرجل وظهره، بينما يحاول الرجل التخلص منها بإلقائها على الأرض وهي مصرة على هجومها، مستهدفة الكلب في الأساس.

وخلال الهجوم العنيف، حاول صاحب الكلب يائسًا ركل القطة، التي لا تظهر عليها أي علامات على الاستسلام وتندفع باستمرار نحو الكلب، بينما ظل الرجل يكافح لحماية كلبه الأليف.

ولم ينقذ الرجل من القطة هروبه خارج المقهى، تدخل بعض العاملين ورواد المقهى والذين وقفوا في وجه القطة، حتى قام أحدهم بوضع كرسي في طريق القطة حتى تتوقف عن هجومها.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الهجوم الصادم من قبل القطة الشرسة، وقع حينما ظنت القطة أن الكلب يقترب من قططها الخمس الصغار داخل المقهى.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
03:11 PM

فيديو مرعب.. لن تصدق ما فعلته قطة برجل وكلبه

رواد المقهى تدخلوا لإنقاذهما من مخالبها

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
5,290

ربما غيرة من الكلب الصغير المدلل بين يديه، وربما بسبب العداوة التقليدية بين الحيوانين، لكن الهجوم الذي شنته القطة في مقهى بأسطنبول، كان غريبًا وعنيفًا وقاسيًا على هذا الرجل وكلبه، حتى بادر البعض بالتدخل لحمايتهما.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهرت لقطات فريدة وغريبة، لحظة مهاجمة قطة لرجل وكلبه لحظة دخولهما مقهى في ضاحية باغجيلار بمدينة أسطنبول التركية.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة لحظة دخول الرجل إلى المقهى وهو ممسك بحبل ويقود كلبه، وفجأة يتراجع الرجل للخلف ويرفع كلبه بالحبل ليحميه من قطة شرسة هجمت عليهما.

وهنا تظهر القطة وهي تقفز على سيقان الرجل وظهره، بينما يحاول الرجل التخلص منها بإلقائها على الأرض وهي مصرة على هجومها، مستهدفة الكلب في الأساس.

وخلال الهجوم العنيف، حاول صاحب الكلب يائسًا ركل القطة، التي لا تظهر عليها أي علامات على الاستسلام وتندفع باستمرار نحو الكلب، بينما ظل الرجل يكافح لحماية كلبه الأليف.

ولم ينقذ الرجل من القطة هروبه خارج المقهى، تدخل بعض العاملين ورواد المقهى والذين وقفوا في وجه القطة، حتى قام أحدهم بوضع كرسي في طريق القطة حتى تتوقف عن هجومها.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الهجوم الصادم من قبل القطة الشرسة، وقع حينما ظنت القطة أن الكلب يقترب من قططها الخمس الصغار داخل المقهى.

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