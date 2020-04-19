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شرطة الرياض تقبض على 6 باكستانيين سطوا على مكتب عقاري وسرقوا وثائق رسمية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله - من القبض على ستة وافدين من الجنسية الباكستانية؛ قاموا بالسطو على مكتب للخدمات العقارية، وسرقة خزانة حديدية داخل المكتب، والاستيلاء على مبلغ (30.000) ريال، ووثائق رسمية.

وقد جرى إيقاف الجناة، واستكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم للنيابة العامة.

الرياض شرطة الرياض السطو مكتب عقاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تقبض على 6 باكستانيين سطوا على مكتب عقاري وسرقوا وثائق رسمية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله - من القبض على ستة وافدين من الجنسية الباكستانية؛ قاموا بالسطو على مكتب للخدمات العقارية، وسرقة خزانة حديدية داخل المكتب، والاستيلاء على مبلغ (30.000) ريال، ووثائق رسمية.

وقد جرى إيقاف الجناة، واستكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم للنيابة العامة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
10:36 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
11:17 PM

شرطة الرياض تقبض على 6 باكستانيين سطوا على مكتب عقاري وسرقوا وثائق رسمية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
17,102

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله - من القبض على ستة وافدين من الجنسية الباكستانية؛ قاموا بالسطو على مكتب للخدمات العقارية، وسرقة خزانة حديدية داخل المكتب، والاستيلاء على مبلغ (30.000) ريال، ووثائق رسمية.

وقد جرى إيقاف الجناة، واستكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم للنيابة العامة.

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