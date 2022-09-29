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"لتبقى": إضاءة "LED" أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً

الحملة قدّمت نصائح عدة يجب أخذها بالاعتبار قبل شراء المنتج

حثّت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "#لتبقى" على استخدام الإضاءة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر" كونها الأكثر توفيراً للطاقة الكهربائية والأطول عمراً.

وأوضحت السلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.

وشملت النصائح "الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية، الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75 % من الاستهلاك، الإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية (المتوهجة)، والإضاءة الطبيعية تغنيك عن (اللمبات)".

كما تضمنت النصائح "حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائياً عند عدم الحاجة، الإضاءة المصدرة للحرارة (المتوهجة) تزيد استهلاك أجهزة التكييف، تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك، تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد وإطفاء الإنارة عند عدم الحاجة.

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"لتبقى": إضاءة "LED" أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً
سبق

حثّت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "#لتبقى" على استخدام الإضاءة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر" كونها الأكثر توفيراً للطاقة الكهربائية والأطول عمراً.

وأوضحت السلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.

وشملت النصائح "الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية، الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75 % من الاستهلاك، الإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية (المتوهجة)، والإضاءة الطبيعية تغنيك عن (اللمبات)".

كما تضمنت النصائح "حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائياً عند عدم الحاجة، الإضاءة المصدرة للحرارة (المتوهجة) تزيد استهلاك أجهزة التكييف، تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك، تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد وإطفاء الإنارة عند عدم الحاجة.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
05:02 PM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
07:59 PM

"لتبقى": إضاءة "LED" أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً

الحملة قدّمت نصائح عدة يجب أخذها بالاعتبار قبل شراء المنتج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
597

حثّت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "#لتبقى" على استخدام الإضاءة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر" كونها الأكثر توفيراً للطاقة الكهربائية والأطول عمراً.

وأوضحت السلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.

وشملت النصائح "الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية، الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75 % من الاستهلاك، الإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية (المتوهجة)، والإضاءة الطبيعية تغنيك عن (اللمبات)".

كما تضمنت النصائح "حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائياً عند عدم الحاجة، الإضاءة المصدرة للحرارة (المتوهجة) تزيد استهلاك أجهزة التكييف، تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك، تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد وإطفاء الإنارة عند عدم الحاجة.

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