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"الشورى" يوافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات مع جمهورية كوريا

وافق على انضمام المملكة إلى بروتوكول "ناغويا" للحصول على الموارد الجينية

وافق مجلس الشورى، اليوم، على انضمام المملكة إلى بروتوكول (ناغويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان.

وفي مستهل جلسته العادية التاسعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والخدمة لمواطني البلدين.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.

مجلس الشورى

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"الشورى" يوافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات مع جمهورية كوريا
سبق

وافق مجلس الشورى، اليوم، على انضمام المملكة إلى بروتوكول (ناغويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان.

وفي مستهل جلسته العادية التاسعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والخدمة لمواطني البلدين.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
01:56 PM

"الشورى" يوافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات مع جمهورية كوريا

وافق على انضمام المملكة إلى بروتوكول "ناغويا" للحصول على الموارد الجينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الشورى، اليوم، على انضمام المملكة إلى بروتوكول (ناغويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان.

وفي مستهل جلسته العادية التاسعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والخدمة لمواطني البلدين.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.

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