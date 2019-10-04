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البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للعراق في الوقت الراهن

طالبتهم بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر نظراً للظروف الأمنية هناك

دعت البحرين مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن؛ نظراً للظروف الأمنية التي يمر بها العراق.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية -في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين- على مواطنيها في العراق، ضرورة المغادرة فوراً، وذلك ضماناً لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات، واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.

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البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للعراق في الوقت الراهن
سبق

دعت البحرين مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن؛ نظراً للظروف الأمنية التي يمر بها العراق.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية -في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين- على مواطنيها في العراق، ضرورة المغادرة فوراً، وذلك ضماناً لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات، واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
01:32 PM

البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للعراق في الوقت الراهن

طالبتهم بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر نظراً للظروف الأمنية هناك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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دعت البحرين مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن؛ نظراً للظروف الأمنية التي يمر بها العراق.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية -في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين- على مواطنيها في العراق، ضرورة المغادرة فوراً، وذلك ضماناً لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات، واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.

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