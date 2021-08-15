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تستغرق 365 يومًا.. "آدم" يبدأ رحلة على الأقدام من ولفرهامبتون إلى مكة المكرمة

يدفع عربة عليها لوحة تحمل العلمَيْن السعودي والبريطاني وصورة للكعبة والمشاعر

بدأ مواطن بريطاني مسلم رحلة سيرًا على الأقدام من مدينة ولفرهامبتون البريطانية إلى مكة المكرمة بالسعودية، التي يُتوقَّع أن تستمر لعام كامل.

ويدفع آدم محمد عربة عليها لوحة تحمل العلمَيْن السعودي والبريطاني، وصورة للكعبة والمشاعر المقدسة، وتحمل شعار "رحلة السلام إلى مكة المكرمة من بريطانيا".

وقال آدم لصحيفة "كوفينتري" البريطانية إنه سيقطع نحو 4 آلاف ميل بمفرده في رحلة تستغرق عامًا كاملاً، تاركًا خلفه زوجة وطفلَيْن.

وأشار إلى أنه قام ببناء عربة، يتراوح وزنها بين 200 و250 كجم، ويقوم باستخدامها كمنزل متحرك خلال رحلته؛ إذ سيأكل وينام فيها لمدة 365 يومًا، وقد تزيد المدة حتى يصل إلى مكة المكرمة.

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تستغرق 365 يومًا.. "آدم" يبدأ رحلة على الأقدام من ولفرهامبتون إلى مكة المكرمة
سبق

بدأ مواطن بريطاني مسلم رحلة سيرًا على الأقدام من مدينة ولفرهامبتون البريطانية إلى مكة المكرمة بالسعودية، التي يُتوقَّع أن تستمر لعام كامل.

ويدفع آدم محمد عربة عليها لوحة تحمل العلمَيْن السعودي والبريطاني، وصورة للكعبة والمشاعر المقدسة، وتحمل شعار "رحلة السلام إلى مكة المكرمة من بريطانيا".

وقال آدم لصحيفة "كوفينتري" البريطانية إنه سيقطع نحو 4 آلاف ميل بمفرده في رحلة تستغرق عامًا كاملاً، تاركًا خلفه زوجة وطفلَيْن.

وأشار إلى أنه قام ببناء عربة، يتراوح وزنها بين 200 و250 كجم، ويقوم باستخدامها كمنزل متحرك خلال رحلته؛ إذ سيأكل وينام فيها لمدة 365 يومًا، وقد تزيد المدة حتى يصل إلى مكة المكرمة.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:14 PM

تستغرق 365 يومًا.. "آدم" يبدأ رحلة على الأقدام من ولفرهامبتون إلى مكة المكرمة

يدفع عربة عليها لوحة تحمل العلمَيْن السعودي والبريطاني وصورة للكعبة والمشاعر

A A A
خالد علي - الرياض
2
5,340

بدأ مواطن بريطاني مسلم رحلة سيرًا على الأقدام من مدينة ولفرهامبتون البريطانية إلى مكة المكرمة بالسعودية، التي يُتوقَّع أن تستمر لعام كامل.

ويدفع آدم محمد عربة عليها لوحة تحمل العلمَيْن السعودي والبريطاني، وصورة للكعبة والمشاعر المقدسة، وتحمل شعار "رحلة السلام إلى مكة المكرمة من بريطانيا".

وقال آدم لصحيفة "كوفينتري" البريطانية إنه سيقطع نحو 4 آلاف ميل بمفرده في رحلة تستغرق عامًا كاملاً، تاركًا خلفه زوجة وطفلَيْن.

وأشار إلى أنه قام ببناء عربة، يتراوح وزنها بين 200 و250 كجم، ويقوم باستخدامها كمنزل متحرك خلال رحلته؛ إذ سيأكل وينام فيها لمدة 365 يومًا، وقد تزيد المدة حتى يصل إلى مكة المكرمة.

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