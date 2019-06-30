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إقبال كبير من الشباب على الوظائف الموسمية في قطار المشاعر المقدسة

تعلن عنها هيئة تطوير مكة الأسبوع المقبل

شهدت الوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة إقبالاً كبيراً من قبل الشباب السعودي، والتي تم الإعلان عنها طريق هيئة تطوير منطقة مكة الأسبوع الماضي.

وتواصل الإدارة قبول طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطارالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك عبرالرابط التالي: mrda.gov.sa/crowd

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إقبال كبير من الشباب على الوظائف الموسمية في قطار المشاعر المقدسة
سبق

شهدت الوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة إقبالاً كبيراً من قبل الشباب السعودي، والتي تم الإعلان عنها طريق هيئة تطوير منطقة مكة الأسبوع الماضي.

وتواصل الإدارة قبول طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطارالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك عبرالرابط التالي: mrda.gov.sa/crowd

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
01:56 AM

إقبال كبير من الشباب على الوظائف الموسمية في قطار المشاعر المقدسة

تعلن عنها هيئة تطوير مكة الأسبوع المقبل

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
5
3,693

شهدت الوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة إقبالاً كبيراً من قبل الشباب السعودي، والتي تم الإعلان عنها طريق هيئة تطوير منطقة مكة الأسبوع الماضي.

وتواصل الإدارة قبول طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطارالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك عبرالرابط التالي: mrda.gov.sa/crowd

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,374
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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32,216
29 مليار ..

29 مليار ..

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