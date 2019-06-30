وتواصل الإدارة قبول طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطارالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك عبرالرابط التالي: mrda.gov.sa/crowd

شهدت الوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة إقبالاً كبيراً من قبل الشباب السعودي، والتي تم الإعلان عنها طريق هيئة تطوير منطقة مكة الأسبوع الماضي.

إقبال كبير من الشباب على الوظائف الموسمية في قطار المشاعر المقدسة هادي العصيمي سبق 2019-06-30 شهدت الوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة إقبالاً كبيراً من قبل الشباب السعودي، والتي تم الإعلان عنها طريق هيئة تطوير منطقة مكة الأسبوع الماضي. وتواصل الإدارة قبول طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطارالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك عبرالرابط التالي: mrda.gov.sa/crowd

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 01:56 AM

إقبال كبير من الشباب على الوظائف الموسمية في قطار المشاعر المقدسة تعلن عنها هيئة تطوير مكة الأسبوع المقبل





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شهدت الوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة إقبالاً كبيراً من قبل الشباب السعودي، والتي تم الإعلان عنها طريق هيئة تطوير منطقة مكة الأسبوع الماضي.

وتواصل الإدارة قبول طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطارالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك عبرالرابط التالي: mrda.gov.sa/crowd