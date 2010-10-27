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المشي يوميًا.. فوائد عديدة بينها "صحة عقلية"

الانتظام به يساهم في تقوية العظام والعضلات

نشر موقع "إيت ذيس"، الطبي، تقريرًا صحيًا يتحدث عن الفوائد العديدة، للجسم عند المشي كل يوم.

وقال الموقع إن هذه الفوائد تتضمن حسن الصحة العقلية، حيث تقول الدراسات إن الحصول على جدول منتظم للمشي يوميًا يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك ليست فقط الجسدية، وإنما العقلية أيضًا.

وأضاف: المشي يحفز الشعور بالنشاط، ويفرز الجسم هرمون السعادة "الإندورفين" بشكل طبيعي أيضًا، مما يجعلك تبدأ يومك مبتهجًا.

ولفت الموقع إلى أن ممارسة المشي تساعدك في الحفاظ على وزنك والبقاء بصحة جيدة، خاصةً إذا قمت بالخطوات الصحيحة في اليوم، حيث أظهرت البيانات أن هناك فوائد للصحة والعافية بشكل عام إذا كان بإمكانك الحصول على 10.000 خطوة يوميًا، وهذا يعادل نحو خمسة أميال من المسافة، يمكنك ارتداء عداد الخطى وقياس خطواتك، مع الإشارة إلى أنك لو كنت ترغب بفقدان المزيد من الوزن، فعليك زيادة عدد خطواتك يوميًا.

وكشف "إيت ذيس" أن ممارسة المشي بانتظام لا تساعد في الحفاظ على وزن صحي فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في منع الإصابة بالأمراض، وإدارة الحالات المختلفة، بما في ذلك أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2.

وذكر الموقع أن المشي يساعد أيضًا في الحفاظ على قوة العظام والعضلات، وهو أمر مهم جدًا خاصة مع التقدم في العمر، إذ إنه التمرين الذي يوصى به للأشخاص الذين هم فوق 60 عامًا، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات مختلفة.

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المشي يوميًا.. فوائد عديدة بينها "صحة عقلية"
سبق

نشر موقع "إيت ذيس"، الطبي، تقريرًا صحيًا يتحدث عن الفوائد العديدة، للجسم عند المشي كل يوم.

وقال الموقع إن هذه الفوائد تتضمن حسن الصحة العقلية، حيث تقول الدراسات إن الحصول على جدول منتظم للمشي يوميًا يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك ليست فقط الجسدية، وإنما العقلية أيضًا.

وأضاف: المشي يحفز الشعور بالنشاط، ويفرز الجسم هرمون السعادة "الإندورفين" بشكل طبيعي أيضًا، مما يجعلك تبدأ يومك مبتهجًا.

ولفت الموقع إلى أن ممارسة المشي تساعدك في الحفاظ على وزنك والبقاء بصحة جيدة، خاصةً إذا قمت بالخطوات الصحيحة في اليوم، حيث أظهرت البيانات أن هناك فوائد للصحة والعافية بشكل عام إذا كان بإمكانك الحصول على 10.000 خطوة يوميًا، وهذا يعادل نحو خمسة أميال من المسافة، يمكنك ارتداء عداد الخطى وقياس خطواتك، مع الإشارة إلى أنك لو كنت ترغب بفقدان المزيد من الوزن، فعليك زيادة عدد خطواتك يوميًا.

وكشف "إيت ذيس" أن ممارسة المشي بانتظام لا تساعد في الحفاظ على وزن صحي فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في منع الإصابة بالأمراض، وإدارة الحالات المختلفة، بما في ذلك أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2.

وذكر الموقع أن المشي يساعد أيضًا في الحفاظ على قوة العظام والعضلات، وهو أمر مهم جدًا خاصة مع التقدم في العمر، إذ إنه التمرين الذي يوصى به للأشخاص الذين هم فوق 60 عامًا، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات مختلفة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
03:55 PM

المشي يوميًا.. فوائد عديدة بينها "صحة عقلية"

الانتظام به يساهم في تقوية العظام والعضلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,023

نشر موقع "إيت ذيس"، الطبي، تقريرًا صحيًا يتحدث عن الفوائد العديدة، للجسم عند المشي كل يوم.

وقال الموقع إن هذه الفوائد تتضمن حسن الصحة العقلية، حيث تقول الدراسات إن الحصول على جدول منتظم للمشي يوميًا يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك ليست فقط الجسدية، وإنما العقلية أيضًا.

وأضاف: المشي يحفز الشعور بالنشاط، ويفرز الجسم هرمون السعادة "الإندورفين" بشكل طبيعي أيضًا، مما يجعلك تبدأ يومك مبتهجًا.

ولفت الموقع إلى أن ممارسة المشي تساعدك في الحفاظ على وزنك والبقاء بصحة جيدة، خاصةً إذا قمت بالخطوات الصحيحة في اليوم، حيث أظهرت البيانات أن هناك فوائد للصحة والعافية بشكل عام إذا كان بإمكانك الحصول على 10.000 خطوة يوميًا، وهذا يعادل نحو خمسة أميال من المسافة، يمكنك ارتداء عداد الخطى وقياس خطواتك، مع الإشارة إلى أنك لو كنت ترغب بفقدان المزيد من الوزن، فعليك زيادة عدد خطواتك يوميًا.

وكشف "إيت ذيس" أن ممارسة المشي بانتظام لا تساعد في الحفاظ على وزن صحي فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في منع الإصابة بالأمراض، وإدارة الحالات المختلفة، بما في ذلك أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2.

وذكر الموقع أن المشي يساعد أيضًا في الحفاظ على قوة العظام والعضلات، وهو أمر مهم جدًا خاصة مع التقدم في العمر، إذ إنه التمرين الذي يوصى به للأشخاص الذين هم فوق 60 عامًا، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات مختلفة.

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