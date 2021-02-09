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مكة تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات النشطة

مقارنة بالأسابيع الماضية

سجلت مكة المكرمة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات النشطة مقارنة بالأسابيع الماضية؛ حيث كانت إجمالي الحالات النشطة لا يتجاوز 100 حالة، بينما ارتفعت وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة اليوم إلى 110 حالات.

وسجلت مكة المكرمة اليوم ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل ست حالات تعافٍ وحالة وفاة واحدة.

ووفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة، فإن إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم 35428 حالة، بينها 34387 حالة تماثلت للشفاء، ولله الحمد، و931 حالة وفاة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، طالب اليوم بأهمية الالتزام والتعاون فالتزامنا وتقيدنا أمانة، مضيفًا أن منحنى الإصابات المؤكدة يستمر في الصعود بنسبة 330 %، وكذلك الحالات الحرجة تشهد ارتفاعًا في تسجيلها بنسبة 41 %.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات النشطة
سبق

سجلت مكة المكرمة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات النشطة مقارنة بالأسابيع الماضية؛ حيث كانت إجمالي الحالات النشطة لا يتجاوز 100 حالة، بينما ارتفعت وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة اليوم إلى 110 حالات.

وسجلت مكة المكرمة اليوم ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل ست حالات تعافٍ وحالة وفاة واحدة.

ووفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة، فإن إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم 35428 حالة، بينها 34387 حالة تماثلت للشفاء، ولله الحمد، و931 حالة وفاة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، طالب اليوم بأهمية الالتزام والتعاون فالتزامنا وتقيدنا أمانة، مضيفًا أن منحنى الإصابات المؤكدة يستمر في الصعود بنسبة 330 %، وكذلك الحالات الحرجة تشهد ارتفاعًا في تسجيلها بنسبة 41 %.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
11:15 PM

مكة تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات النشطة

مقارنة بالأسابيع الماضية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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سجلت مكة المكرمة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات النشطة مقارنة بالأسابيع الماضية؛ حيث كانت إجمالي الحالات النشطة لا يتجاوز 100 حالة، بينما ارتفعت وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة اليوم إلى 110 حالات.

وسجلت مكة المكرمة اليوم ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل ست حالات تعافٍ وحالة وفاة واحدة.

ووفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة، فإن إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم 35428 حالة، بينها 34387 حالة تماثلت للشفاء، ولله الحمد، و931 حالة وفاة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، طالب اليوم بأهمية الالتزام والتعاون فالتزامنا وتقيدنا أمانة، مضيفًا أن منحنى الإصابات المؤكدة يستمر في الصعود بنسبة 330 %، وكذلك الحالات الحرجة تشهد ارتفاعًا في تسجيلها بنسبة 41 %.

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