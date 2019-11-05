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الإعلام العالمي يرصد اكتتاب أرامكو.. وخبراء يؤكدون أهميته للاقتصاد السعودي

قالوا: هذا الطرح سيضيف المزيد من الشفافية في أسواق النفط الدولية

رصدت وكالات الأنباء العالمية طلب شركة أرامكو السعودية، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، حيث سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب وإعلان شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر الماضي.

وقد بلغت الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات 244 مليار دولار للفترة ذاتها، حيث إن الشركة هي الأكثر استقرارًا في توفير الطاقة للعالم، وأن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.

وأكد خبراء سوق المال، أن طرح شركة أرامكو سيكون له أهمية ودور بارز في الاقتصاد السعودي والعالمي، حيث إن هذا الطرح سيضيف المزيد من الشفافية في أسواق النفط العالمية، ذلك لأن أرامكو هي أكبر شركة نفط في العالم. فالكشف عن قدرات الشركة وحجم إيراداتها سيُساهم في إزالة مفهوم أن أرامكو السعودية لا تتمتع بالقدر الكافي من الشفافية، كما يُرسخ لمفهوم الإفصاح والمساءلة، حيث يضع الشركة أمام المزيد من التدقيق من قبل الأسواق المالية.

وأضاف الخبراء أن الشفافية الناتجة عن هذا الاكتتاب ستُساهم في ترشيد نفقات أرامكو، بالإضافة إلى أن هذا الطرح قد سيزيد من القيمة السوقية للشركة، كما سيعزز من قدراتها وكفاءة إدارتها لموارد المملكة الهيدروكربونية، ‏فضلاً عن أن طرح أرامكو في السوق السعودية قد يكون نقلة لسوق الأسهم السعودية، وخطوة إيجابية لتحول السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق عالمية.

وأشاروا أن اكتتاب أرامكو يعد الاكتتاب الأكبر تاريخياً، وهو سيسبب انتعاشاً للسوق المطروح فيها، وهو ما يجعل القائمين على الأسواق العالمية يتسابقون إليه، وقد يكون الطرح سبباً في زيادة وتدفق المستثمرين والاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية ودخول رؤوس أموال إضافية له، مما يساعد في إنعاش الاقتصاد السعودي وخلق عشرات الآلاف من الوظائف.

وأوضحوا أنه من الممكن استخدام عائدات البيع الناتجة عن الطرح وتوجيهها لصندوق الاستثمارات العامة الذي يقوم باستخدامها لتنمية الصناعات واستهداف قطاعات كثيرة داخل السعودية وخارجها، ومنها قطاع التعدين، لأن به فرصًا استثمارية تقدر بحوالي تريليون وثلاثمائة مليار دولار أمريكي.

وأبانوا أن عملية طرح جزء الـ 10 % من شركة أرامكو السعودية، سيعمل على زيادة عمليات الدخل القومي من العملة الصعبة، لأنها بذلك تتيح الفرصة للشركات العالمية من أن تقوم بشراء هذه الأسهم وتوفير العملة الصعبة للمملكة العربية السعودية.

ويرى خبراء النفط، أن عملية الطرح ستقوم أيضًا بالإسهام بإضافة تكنولوجيا جديدة عالمية لأرامكو وزيادة معدلات الإنتاج للمملكة فوق معدل الـ 10 ملايين برميل يوميًا عالميًا بجانب زيادة الاستثمارات، لافتًا أن عملية الطرح لن تؤثر على مركز شركة أرامكو العالمي، بل ستعمل على تقويتها بجانب الاستفادة من تداخل الشركات العالمية الأخرى من جانب تبادل الخبرات.

وتابع الخبراء والمتخصصون، أن هذا القرار ذو تأثير استراتيجي لوقف العداء الإيراني، الذي أصبح استفزازيًا في مناطق بحر العرب لحركة النقل الملاحي البترولي وأكثر استفزازًا للمناطق البترولية للمملكة وتدمير جزء من بنيتها التحية دون أن يكون للمملكة رد قوى يستطيع وقف مستقبل هذه العمليات مع خمول لردود الفعل العالمية سواء لمجلس الأمن أو حتى الجانب الأمريكي.

يذكر أن ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو، أكد خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن اكتتاب شركة أالسعودية، أن الحكومة السعودية ستتنازل عن حقها في توزيعات الأرباح إذا ما اقتضت الضرورة خلال الخمس سنوات المقبلة لدعم الشركة، مشددًا على أنه لا يمكن تحديد تقييم الشركة في المرحلة الحالية.

اكتتاب أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإعلام العالمي يرصد اكتتاب أرامكو.. وخبراء يؤكدون أهميته للاقتصاد السعودي
سبق

رصدت وكالات الأنباء العالمية طلب شركة أرامكو السعودية، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، حيث سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب وإعلان شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر الماضي.

وقد بلغت الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات 244 مليار دولار للفترة ذاتها، حيث إن الشركة هي الأكثر استقرارًا في توفير الطاقة للعالم، وأن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.

وأكد خبراء سوق المال، أن طرح شركة أرامكو سيكون له أهمية ودور بارز في الاقتصاد السعودي والعالمي، حيث إن هذا الطرح سيضيف المزيد من الشفافية في أسواق النفط العالمية، ذلك لأن أرامكو هي أكبر شركة نفط في العالم. فالكشف عن قدرات الشركة وحجم إيراداتها سيُساهم في إزالة مفهوم أن أرامكو السعودية لا تتمتع بالقدر الكافي من الشفافية، كما يُرسخ لمفهوم الإفصاح والمساءلة، حيث يضع الشركة أمام المزيد من التدقيق من قبل الأسواق المالية.

وأضاف الخبراء أن الشفافية الناتجة عن هذا الاكتتاب ستُساهم في ترشيد نفقات أرامكو، بالإضافة إلى أن هذا الطرح قد سيزيد من القيمة السوقية للشركة، كما سيعزز من قدراتها وكفاءة إدارتها لموارد المملكة الهيدروكربونية، ‏فضلاً عن أن طرح أرامكو في السوق السعودية قد يكون نقلة لسوق الأسهم السعودية، وخطوة إيجابية لتحول السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق عالمية.

وأشاروا أن اكتتاب أرامكو يعد الاكتتاب الأكبر تاريخياً، وهو سيسبب انتعاشاً للسوق المطروح فيها، وهو ما يجعل القائمين على الأسواق العالمية يتسابقون إليه، وقد يكون الطرح سبباً في زيادة وتدفق المستثمرين والاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية ودخول رؤوس أموال إضافية له، مما يساعد في إنعاش الاقتصاد السعودي وخلق عشرات الآلاف من الوظائف.

وأوضحوا أنه من الممكن استخدام عائدات البيع الناتجة عن الطرح وتوجيهها لصندوق الاستثمارات العامة الذي يقوم باستخدامها لتنمية الصناعات واستهداف قطاعات كثيرة داخل السعودية وخارجها، ومنها قطاع التعدين، لأن به فرصًا استثمارية تقدر بحوالي تريليون وثلاثمائة مليار دولار أمريكي.

وأبانوا أن عملية طرح جزء الـ 10 % من شركة أرامكو السعودية، سيعمل على زيادة عمليات الدخل القومي من العملة الصعبة، لأنها بذلك تتيح الفرصة للشركات العالمية من أن تقوم بشراء هذه الأسهم وتوفير العملة الصعبة للمملكة العربية السعودية.

ويرى خبراء النفط، أن عملية الطرح ستقوم أيضًا بالإسهام بإضافة تكنولوجيا جديدة عالمية لأرامكو وزيادة معدلات الإنتاج للمملكة فوق معدل الـ 10 ملايين برميل يوميًا عالميًا بجانب زيادة الاستثمارات، لافتًا أن عملية الطرح لن تؤثر على مركز شركة أرامكو العالمي، بل ستعمل على تقويتها بجانب الاستفادة من تداخل الشركات العالمية الأخرى من جانب تبادل الخبرات.

وتابع الخبراء والمتخصصون، أن هذا القرار ذو تأثير استراتيجي لوقف العداء الإيراني، الذي أصبح استفزازيًا في مناطق بحر العرب لحركة النقل الملاحي البترولي وأكثر استفزازًا للمناطق البترولية للمملكة وتدمير جزء من بنيتها التحية دون أن يكون للمملكة رد قوى يستطيع وقف مستقبل هذه العمليات مع خمول لردود الفعل العالمية سواء لمجلس الأمن أو حتى الجانب الأمريكي.

يذكر أن ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو، أكد خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن اكتتاب شركة أالسعودية، أن الحكومة السعودية ستتنازل عن حقها في توزيعات الأرباح إذا ما اقتضت الضرورة خلال الخمس سنوات المقبلة لدعم الشركة، مشددًا على أنه لا يمكن تحديد تقييم الشركة في المرحلة الحالية.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
06:02 PM

الإعلام العالمي يرصد اكتتاب أرامكو.. وخبراء يؤكدون أهميته للاقتصاد السعودي

قالوا: هذا الطرح سيضيف المزيد من الشفافية في أسواق النفط الدولية

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نافل السبيعي - الرياض
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رصدت وكالات الأنباء العالمية طلب شركة أرامكو السعودية، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، حيث سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب وإعلان شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر الماضي.

وقد بلغت الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات 244 مليار دولار للفترة ذاتها، حيث إن الشركة هي الأكثر استقرارًا في توفير الطاقة للعالم، وأن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.

وأكد خبراء سوق المال، أن طرح شركة أرامكو سيكون له أهمية ودور بارز في الاقتصاد السعودي والعالمي، حيث إن هذا الطرح سيضيف المزيد من الشفافية في أسواق النفط العالمية، ذلك لأن أرامكو هي أكبر شركة نفط في العالم. فالكشف عن قدرات الشركة وحجم إيراداتها سيُساهم في إزالة مفهوم أن أرامكو السعودية لا تتمتع بالقدر الكافي من الشفافية، كما يُرسخ لمفهوم الإفصاح والمساءلة، حيث يضع الشركة أمام المزيد من التدقيق من قبل الأسواق المالية.

وأضاف الخبراء أن الشفافية الناتجة عن هذا الاكتتاب ستُساهم في ترشيد نفقات أرامكو، بالإضافة إلى أن هذا الطرح قد سيزيد من القيمة السوقية للشركة، كما سيعزز من قدراتها وكفاءة إدارتها لموارد المملكة الهيدروكربونية، ‏فضلاً عن أن طرح أرامكو في السوق السعودية قد يكون نقلة لسوق الأسهم السعودية، وخطوة إيجابية لتحول السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق عالمية.

وأشاروا أن اكتتاب أرامكو يعد الاكتتاب الأكبر تاريخياً، وهو سيسبب انتعاشاً للسوق المطروح فيها، وهو ما يجعل القائمين على الأسواق العالمية يتسابقون إليه، وقد يكون الطرح سبباً في زيادة وتدفق المستثمرين والاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية ودخول رؤوس أموال إضافية له، مما يساعد في إنعاش الاقتصاد السعودي وخلق عشرات الآلاف من الوظائف.

وأوضحوا أنه من الممكن استخدام عائدات البيع الناتجة عن الطرح وتوجيهها لصندوق الاستثمارات العامة الذي يقوم باستخدامها لتنمية الصناعات واستهداف قطاعات كثيرة داخل السعودية وخارجها، ومنها قطاع التعدين، لأن به فرصًا استثمارية تقدر بحوالي تريليون وثلاثمائة مليار دولار أمريكي.

وأبانوا أن عملية طرح جزء الـ 10 % من شركة أرامكو السعودية، سيعمل على زيادة عمليات الدخل القومي من العملة الصعبة، لأنها بذلك تتيح الفرصة للشركات العالمية من أن تقوم بشراء هذه الأسهم وتوفير العملة الصعبة للمملكة العربية السعودية.

ويرى خبراء النفط، أن عملية الطرح ستقوم أيضًا بالإسهام بإضافة تكنولوجيا جديدة عالمية لأرامكو وزيادة معدلات الإنتاج للمملكة فوق معدل الـ 10 ملايين برميل يوميًا عالميًا بجانب زيادة الاستثمارات، لافتًا أن عملية الطرح لن تؤثر على مركز شركة أرامكو العالمي، بل ستعمل على تقويتها بجانب الاستفادة من تداخل الشركات العالمية الأخرى من جانب تبادل الخبرات.

وتابع الخبراء والمتخصصون، أن هذا القرار ذو تأثير استراتيجي لوقف العداء الإيراني، الذي أصبح استفزازيًا في مناطق بحر العرب لحركة النقل الملاحي البترولي وأكثر استفزازًا للمناطق البترولية للمملكة وتدمير جزء من بنيتها التحية دون أن يكون للمملكة رد قوى يستطيع وقف مستقبل هذه العمليات مع خمول لردود الفعل العالمية سواء لمجلس الأمن أو حتى الجانب الأمريكي.

يذكر أن ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو، أكد خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن اكتتاب شركة أالسعودية، أن الحكومة السعودية ستتنازل عن حقها في توزيعات الأرباح إذا ما اقتضت الضرورة خلال الخمس سنوات المقبلة لدعم الشركة، مشددًا على أنه لا يمكن تحديد تقييم الشركة في المرحلة الحالية.

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