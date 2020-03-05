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مركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة يجتمع لبحث مواجهة "كورونا"

بتوجيه من "الفيصل" ومتابعة نائبه.. وبحضور 42 جهة حكومية

عقد مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة اجتماعاً، اليوم، بحضور ممثلين عن 42 جهة حكومية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة مباشرة من نائبه الأمير بدر بن سلطان.

وناقش الاجتماع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، وآليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات وصولاً لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة، كما قدّمت الجهات شرحاً عن خططها لمواجهة "كورونا".

مركز إدارة الأزمات والكوارث الأمير خالد الفيصل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة يجتمع لبحث مواجهة "كورونا"
سبق

عقد مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة اجتماعاً، اليوم، بحضور ممثلين عن 42 جهة حكومية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة مباشرة من نائبه الأمير بدر بن سلطان.

وناقش الاجتماع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، وآليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات وصولاً لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة، كما قدّمت الجهات شرحاً عن خططها لمواجهة "كورونا".

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
03:05 PM

مركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة يجتمع لبحث مواجهة "كورونا"

بتوجيه من "الفيصل" ومتابعة نائبه.. وبحضور 42 جهة حكومية

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عبدالله الراجحي - جدة
0
296

عقد مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة اجتماعاً، اليوم، بحضور ممثلين عن 42 جهة حكومية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة مباشرة من نائبه الأمير بدر بن سلطان.

وناقش الاجتماع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، وآليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات وصولاً لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة، كما قدّمت الجهات شرحاً عن خططها لمواجهة "كورونا".

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