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بـ 12 برنامجاً متنوعاً.. "تنمية الأفلاج" تستعد للاحتفال بـ"اليوم الوطني 88"

تشمل تكريم رجال الأمن وأقدم الباعة ومرسماً ومسابقة لأفضل لوحة وطنية

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج استعدادها للاحتفال باليوم الوطني 88 باثني عشر برنامجاً اجتماعياً ووطنياً.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج مرضي الحبشان لـ"سبق" أن اللجنة أنهت استعدادها لمشاركة المجتمع هذه المناسبة الغالية " اليوم الوطني88 " من خلال تنفيذ 12 برنامجاً وطنياً يشارك فيها كافة أطياف المجتمع بذكرى توحيد بلادنا الغالية.

وأضاف: شملت البرامج التي تم الاتفاق على تنفيذها تكريم رجال الأمن المتميزين كذلك تكريم رجال الأمن بالمحافظة المصابين في مهمات وطنية، وتكريم أقدم الباعة السعوديين بالمحافظة الذين لا يزالون يمارسون العمل، وإقامة مرسم حر وطني يعبر من خلاله الأطفال عن مشاعرهم بالاحتفال باليوم الوطني من أجل تعزيز حب الوطن والانتماء له.

وتابع: يتم خلال البرامج تنفيذ مسابقة عن أفضل لوحة فنية عن الوطن، وإقامة برنامج وطني لنزلاء السجن العام بالمحافظة وفعاليات كشفية ومسابقات وطنية بنادي حوراء النسائي ومهرجان وطني في الإسكان التنموي وغيرها من البرامج الوطنية التي تتيح لأفراد المجتمع التعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بـ 12 برنامجاً متنوعاً.. "تنمية الأفلاج" تستعد للاحتفال بـ"اليوم الوطني 88"
سبق

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج استعدادها للاحتفال باليوم الوطني 88 باثني عشر برنامجاً اجتماعياً ووطنياً.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج مرضي الحبشان لـ"سبق" أن اللجنة أنهت استعدادها لمشاركة المجتمع هذه المناسبة الغالية " اليوم الوطني88 " من خلال تنفيذ 12 برنامجاً وطنياً يشارك فيها كافة أطياف المجتمع بذكرى توحيد بلادنا الغالية.

وأضاف: شملت البرامج التي تم الاتفاق على تنفيذها تكريم رجال الأمن المتميزين كذلك تكريم رجال الأمن بالمحافظة المصابين في مهمات وطنية، وتكريم أقدم الباعة السعوديين بالمحافظة الذين لا يزالون يمارسون العمل، وإقامة مرسم حر وطني يعبر من خلاله الأطفال عن مشاعرهم بالاحتفال باليوم الوطني من أجل تعزيز حب الوطن والانتماء له.

وتابع: يتم خلال البرامج تنفيذ مسابقة عن أفضل لوحة فنية عن الوطن، وإقامة برنامج وطني لنزلاء السجن العام بالمحافظة وفعاليات كشفية ومسابقات وطنية بنادي حوراء النسائي ومهرجان وطني في الإسكان التنموي وغيرها من البرامج الوطنية التي تتيح لأفراد المجتمع التعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
12:09 AM

بـ 12 برنامجاً متنوعاً.. "تنمية الأفلاج" تستعد للاحتفال بـ"اليوم الوطني 88"

تشمل تكريم رجال الأمن وأقدم الباعة ومرسماً ومسابقة لأفضل لوحة وطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج استعدادها للاحتفال باليوم الوطني 88 باثني عشر برنامجاً اجتماعياً ووطنياً.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج مرضي الحبشان لـ"سبق" أن اللجنة أنهت استعدادها لمشاركة المجتمع هذه المناسبة الغالية " اليوم الوطني88 " من خلال تنفيذ 12 برنامجاً وطنياً يشارك فيها كافة أطياف المجتمع بذكرى توحيد بلادنا الغالية.

وأضاف: شملت البرامج التي تم الاتفاق على تنفيذها تكريم رجال الأمن المتميزين كذلك تكريم رجال الأمن بالمحافظة المصابين في مهمات وطنية، وتكريم أقدم الباعة السعوديين بالمحافظة الذين لا يزالون يمارسون العمل، وإقامة مرسم حر وطني يعبر من خلاله الأطفال عن مشاعرهم بالاحتفال باليوم الوطني من أجل تعزيز حب الوطن والانتماء له.

وتابع: يتم خلال البرامج تنفيذ مسابقة عن أفضل لوحة فنية عن الوطن، وإقامة برنامج وطني لنزلاء السجن العام بالمحافظة وفعاليات كشفية ومسابقات وطنية بنادي حوراء النسائي ومهرجان وطني في الإسكان التنموي وغيرها من البرامج الوطنية التي تتيح لأفراد المجتمع التعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.

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