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رغم إعلان حالة الطوارئ بالولاية.. مسلحون يقتلون 20 قروياً في دارفور السودانية

إصابة 22 آخرين من نفس المنطقة

قُتل ما لا يقل عن 20 قروياً وأصيب 22 آخرون، اليوم (السبت)، عندما أطلق مسلحون من ميليشيا مجهولة النار على قرية في ولاية جنوب دارفور السودانية.

وأوضح زعيم محلي أن المهاجمين الذين كانوا يمتطون جيادًا وجمالاً، أطلقوا النار على القرويين في منطقة أم دوس، التي تقع على بعد نحو 90 كيلومترًا من نيالاً عاصمة جنوب دافور، وفقاً لـ"رويترز".


من جانبه، قال شاهد: "إن الميليشيات هاجمتنا وسيطرت على أرضنا قبل سنوات.. والآن تريد طردنا من ديارنا ومزارعنا من جديد، أين الحكومة ولماذا لم تأت لحمايتنا؟".

ويأتي هذا الحادث بعد أعمال عنف قامت بها ميليشيات في شمال دارفور في الآونة الأخيرة، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في 13 يوليو (تموز).

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رغم إعلان حالة الطوارئ بالولاية.. مسلحون يقتلون 20 قروياً في دارفور السودانية
سبق

قُتل ما لا يقل عن 20 قروياً وأصيب 22 آخرون، اليوم (السبت)، عندما أطلق مسلحون من ميليشيا مجهولة النار على قرية في ولاية جنوب دارفور السودانية.

وأوضح زعيم محلي أن المهاجمين الذين كانوا يمتطون جيادًا وجمالاً، أطلقوا النار على القرويين في منطقة أم دوس، التي تقع على بعد نحو 90 كيلومترًا من نيالاً عاصمة جنوب دافور، وفقاً لـ"رويترز".


من جانبه، قال شاهد: "إن الميليشيات هاجمتنا وسيطرت على أرضنا قبل سنوات.. والآن تريد طردنا من ديارنا ومزارعنا من جديد، أين الحكومة ولماذا لم تأت لحمايتنا؟".

ويأتي هذا الحادث بعد أعمال عنف قامت بها ميليشيات في شمال دارفور في الآونة الأخيرة، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في 13 يوليو (تموز).

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
08:24 PM

رغم إعلان حالة الطوارئ بالولاية.. مسلحون يقتلون 20 قروياً في دارفور السودانية

إصابة 22 آخرين من نفس المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل ما لا يقل عن 20 قروياً وأصيب 22 آخرون، اليوم (السبت)، عندما أطلق مسلحون من ميليشيا مجهولة النار على قرية في ولاية جنوب دارفور السودانية.

وأوضح زعيم محلي أن المهاجمين الذين كانوا يمتطون جيادًا وجمالاً، أطلقوا النار على القرويين في منطقة أم دوس، التي تقع على بعد نحو 90 كيلومترًا من نيالاً عاصمة جنوب دافور، وفقاً لـ"رويترز".


من جانبه، قال شاهد: "إن الميليشيات هاجمتنا وسيطرت على أرضنا قبل سنوات.. والآن تريد طردنا من ديارنا ومزارعنا من جديد، أين الحكومة ولماذا لم تأت لحمايتنا؟".

ويأتي هذا الحادث بعد أعمال عنف قامت بها ميليشيات في شمال دارفور في الآونة الأخيرة، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في 13 يوليو (تموز).

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