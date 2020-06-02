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عقوبات أمريكية على كيانات بحرية تدعم نظام تجارة النفط الفنزويلية

طالبت المجتمع الدولي بالضغط على مادورو ليتخلى عن قبضته غير المشروعة على السلطة

أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات على أربع شركات بحرية بسبب عملها في قطاع النفط في فنزويلا ودعم اقتصاد نيكولاس مادورو.

وقال بيان للخارجية الأمريكية: إن هذه الشركات تقوم بنقل النفط الذي يُسرق من الشعب الفنزويلي لصالح دعم النظام غير الشرعي لنيكولاس مادورو.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن الشركات التي تساعد في هذه العمليات غير الشرعية تخاطر بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، مطالباً المجتمع الدولي بزيادة الضغط على نظام مادورو حتى يتخلى عن قبضته غير المشروعة على السلطة.

وأكد بيان الخارجية أن الولايات المتحدة ستواصل زيادة الضغط على مادورو وعناصر تمكينه حتى تحقيق الانتقال الديمقراطي في فنزويلا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عقوبات أمريكية على كيانات بحرية تدعم نظام تجارة النفط الفنزويلية
سبق

أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات على أربع شركات بحرية بسبب عملها في قطاع النفط في فنزويلا ودعم اقتصاد نيكولاس مادورو.

وقال بيان للخارجية الأمريكية: إن هذه الشركات تقوم بنقل النفط الذي يُسرق من الشعب الفنزويلي لصالح دعم النظام غير الشرعي لنيكولاس مادورو.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن الشركات التي تساعد في هذه العمليات غير الشرعية تخاطر بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، مطالباً المجتمع الدولي بزيادة الضغط على نظام مادورو حتى يتخلى عن قبضته غير المشروعة على السلطة.

وأكد بيان الخارجية أن الولايات المتحدة ستواصل زيادة الضغط على مادورو وعناصر تمكينه حتى تحقيق الانتقال الديمقراطي في فنزويلا.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:09 PM

عقوبات أمريكية على كيانات بحرية تدعم نظام تجارة النفط الفنزويلية

طالبت المجتمع الدولي بالضغط على مادورو ليتخلى عن قبضته غير المشروعة على السلطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات على أربع شركات بحرية بسبب عملها في قطاع النفط في فنزويلا ودعم اقتصاد نيكولاس مادورو.

وقال بيان للخارجية الأمريكية: إن هذه الشركات تقوم بنقل النفط الذي يُسرق من الشعب الفنزويلي لصالح دعم النظام غير الشرعي لنيكولاس مادورو.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن الشركات التي تساعد في هذه العمليات غير الشرعية تخاطر بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، مطالباً المجتمع الدولي بزيادة الضغط على نظام مادورو حتى يتخلى عن قبضته غير المشروعة على السلطة.

وأكد بيان الخارجية أن الولايات المتحدة ستواصل زيادة الضغط على مادورو وعناصر تمكينه حتى تحقيق الانتقال الديمقراطي في فنزويلا.

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