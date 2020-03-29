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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

الصين تحذّر من موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا

سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت

قال متحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا في البلاد أثار احتمال تعرضها لموجة تفشي ثانية.

وقال مي فنغ "الصين لديها بالفعل 693 حالة من الخارج، مما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفشٍ جديدة لا تزال كبيرة نسبياً"، وفقاً لـ "رويترز".

وسجلت الصين 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، جميعها لأفراد قادمين من خارج البلاد باستثناء حالة واحدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباءً عالمياً، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وتجاوز إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم 646 ألف شخص، فيما توفي ما يزيد على 30 ألفاً، وذلك في أكثر من 200 دولة حول العالم.

وأجبر الوباء عديداً من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكاناتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجوّل وعزل مناطق بكاملها، حتى إغلاق دور العبادة؛ لمنع تفشي العدوى القاتلة.

فيروس كورونا الجديد

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الصين تحذّر من موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا
سبق

قال متحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا في البلاد أثار احتمال تعرضها لموجة تفشي ثانية.

وقال مي فنغ "الصين لديها بالفعل 693 حالة من الخارج، مما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفشٍ جديدة لا تزال كبيرة نسبياً"، وفقاً لـ "رويترز".

وسجلت الصين 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، جميعها لأفراد قادمين من خارج البلاد باستثناء حالة واحدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباءً عالمياً، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وتجاوز إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم 646 ألف شخص، فيما توفي ما يزيد على 30 ألفاً، وذلك في أكثر من 200 دولة حول العالم.

وأجبر الوباء عديداً من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكاناتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجوّل وعزل مناطق بكاملها، حتى إغلاق دور العبادة؛ لمنع تفشي العدوى القاتلة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
12:08 PM

الصين تحذّر من موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا

سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا في البلاد أثار احتمال تعرضها لموجة تفشي ثانية.

وقال مي فنغ "الصين لديها بالفعل 693 حالة من الخارج، مما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفشٍ جديدة لا تزال كبيرة نسبياً"، وفقاً لـ "رويترز".

وسجلت الصين 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، جميعها لأفراد قادمين من خارج البلاد باستثناء حالة واحدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباءً عالمياً، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وتجاوز إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم 646 ألف شخص، فيما توفي ما يزيد على 30 ألفاً، وذلك في أكثر من 200 دولة حول العالم.

وأجبر الوباء عديداً من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكاناتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجوّل وعزل مناطق بكاملها، حتى إغلاق دور العبادة؛ لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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