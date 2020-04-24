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بتوجيه من رئيس الحرس الملكي.. إدارة الخدمات الطبية تطلق حملة للتبرع بالدم

تستمر لمدة أسبوع وتهدف إلى حث المنسوبين على المشاركة في الأعمال الخيرية

استشعارًا لأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وفي إطار سعي رئاسة الحرس الملكي للمشاركة المجتمعية ودعم المستشفيات بوحدات الدم، وجّه رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري بإطلاق حملة للتبرع بالدم لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي، حيث دشن نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (بنك الدم) وقد قدم مدير إدارة الخدمات الطبية العقيد ماجد محمد السبهان إيجاز عن هذه الحملة.

وأكد نائب رئيس الحرس الملكي أن الحملة التي تستمر لمدة أسبوع، تهدف إلى حث منسوبي رئاسة الحرس الملكي على المشاركة في الأعمال الخيرية، متمنيًا للجميع دوام الصحة والتوفيق.

الحرس الملكي التبرع بالدم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بتوجيه من رئيس الحرس الملكي.. إدارة الخدمات الطبية تطلق حملة للتبرع بالدم
سبق

استشعارًا لأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وفي إطار سعي رئاسة الحرس الملكي للمشاركة المجتمعية ودعم المستشفيات بوحدات الدم، وجّه رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري بإطلاق حملة للتبرع بالدم لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي، حيث دشن نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (بنك الدم) وقد قدم مدير إدارة الخدمات الطبية العقيد ماجد محمد السبهان إيجاز عن هذه الحملة.

وأكد نائب رئيس الحرس الملكي أن الحملة التي تستمر لمدة أسبوع، تهدف إلى حث منسوبي رئاسة الحرس الملكي على المشاركة في الأعمال الخيرية، متمنيًا للجميع دوام الصحة والتوفيق.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
12:32 AM

بتوجيه من رئيس الحرس الملكي.. إدارة الخدمات الطبية تطلق حملة للتبرع بالدم

تستمر لمدة أسبوع وتهدف إلى حث المنسوبين على المشاركة في الأعمال الخيرية

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نافل السبيعي - الرياض
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6,162

استشعارًا لأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وفي إطار سعي رئاسة الحرس الملكي للمشاركة المجتمعية ودعم المستشفيات بوحدات الدم، وجّه رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري بإطلاق حملة للتبرع بالدم لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي، حيث دشن نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (بنك الدم) وقد قدم مدير إدارة الخدمات الطبية العقيد ماجد محمد السبهان إيجاز عن هذه الحملة.

وأكد نائب رئيس الحرس الملكي أن الحملة التي تستمر لمدة أسبوع، تهدف إلى حث منسوبي رئاسة الحرس الملكي على المشاركة في الأعمال الخيرية، متمنيًا للجميع دوام الصحة والتوفيق.

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