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الجامعة الإسلامية تستبعد عضوًا بهيئة التدريس بعد سؤال مسيء للمرأة

أكدت استكمال الإجراءات النظامية الأخرى بحقه

أصدر رئيس الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، قرارًا باستبعاد عضو هيئة التدريس في مقرر اللغة الإنجليزية، وعدم السماح له بالعمل بالجامعة، بعد تداول سؤال مسيء في أحد المقررات الدراسية للغة الإنجليزية، يدور حول المرأة العربية؛ مما أثار غضب الطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجامعة في بيان لها: إنه "إلحاقًا لتوجيه رئيس الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، بالتحقق مما تم تداوله حول سؤال مسيء في مقرر اللغة الإنجليزية لطلاب السنة التحضيرية؛ فقد ثبت وقوع المخالفة من قِبَل أستاذ المقرر، وأن تبريره بعد ذلك أمر غير مقبول؛ وبالتالي فقد صدر قرار رئيس الجامعة باستبعاد عضو هيئة التدريس وعدم السماح له بالعمل بالجامعة".

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور حسن العوفي، أنه بناء على ما ورد في تقرير المشرف على السنة التحضيرية؛ فقد تَقَرر استبعاد أستاذ المقرر وعدم السماح له بالعمل في الجامعة؛ مؤكدًا أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية الأخرى.

وأكد "العوفي" الحرص على تطبيق الأنظمة في حق أي مخالف للوائح والنظم المعمول بها في الجامعة.

الجامعة الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجامعة الإسلامية تستبعد عضوًا بهيئة التدريس بعد سؤال مسيء للمرأة
سبق

أصدر رئيس الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، قرارًا باستبعاد عضو هيئة التدريس في مقرر اللغة الإنجليزية، وعدم السماح له بالعمل بالجامعة، بعد تداول سؤال مسيء في أحد المقررات الدراسية للغة الإنجليزية، يدور حول المرأة العربية؛ مما أثار غضب الطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجامعة في بيان لها: إنه "إلحاقًا لتوجيه رئيس الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، بالتحقق مما تم تداوله حول سؤال مسيء في مقرر اللغة الإنجليزية لطلاب السنة التحضيرية؛ فقد ثبت وقوع المخالفة من قِبَل أستاذ المقرر، وأن تبريره بعد ذلك أمر غير مقبول؛ وبالتالي فقد صدر قرار رئيس الجامعة باستبعاد عضو هيئة التدريس وعدم السماح له بالعمل بالجامعة".

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور حسن العوفي، أنه بناء على ما ورد في تقرير المشرف على السنة التحضيرية؛ فقد تَقَرر استبعاد أستاذ المقرر وعدم السماح له بالعمل في الجامعة؛ مؤكدًا أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية الأخرى.

وأكد "العوفي" الحرص على تطبيق الأنظمة في حق أي مخالف للوائح والنظم المعمول بها في الجامعة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
01:35 PM

الجامعة الإسلامية تستبعد عضوًا بهيئة التدريس بعد سؤال مسيء للمرأة

أكدت استكمال الإجراءات النظامية الأخرى بحقه

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
1
7,014

أصدر رئيس الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، قرارًا باستبعاد عضو هيئة التدريس في مقرر اللغة الإنجليزية، وعدم السماح له بالعمل بالجامعة، بعد تداول سؤال مسيء في أحد المقررات الدراسية للغة الإنجليزية، يدور حول المرأة العربية؛ مما أثار غضب الطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجامعة في بيان لها: إنه "إلحاقًا لتوجيه رئيس الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، بالتحقق مما تم تداوله حول سؤال مسيء في مقرر اللغة الإنجليزية لطلاب السنة التحضيرية؛ فقد ثبت وقوع المخالفة من قِبَل أستاذ المقرر، وأن تبريره بعد ذلك أمر غير مقبول؛ وبالتالي فقد صدر قرار رئيس الجامعة باستبعاد عضو هيئة التدريس وعدم السماح له بالعمل بالجامعة".

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور حسن العوفي، أنه بناء على ما ورد في تقرير المشرف على السنة التحضيرية؛ فقد تَقَرر استبعاد أستاذ المقرر وعدم السماح له بالعمل في الجامعة؛ مؤكدًا أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية الأخرى.

وأكد "العوفي" الحرص على تطبيق الأنظمة في حق أي مخالف للوائح والنظم المعمول بها في الجامعة.

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