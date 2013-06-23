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"هدف" يهيب بمُلاك المدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من "تمهير"

الصندوق أكد أهمية عرض وطرح الفرص التدريبية في "طاقات"

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مُلاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين، إلى الاستفادة من برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" وفقًا لضوابط واشتراطات البرنامج، وطرح الفرص التدريبية لديهم من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على الرابط: taqat.sa.

يأتي ذلك في إطار الجهود لتمكين الكوادر الوطنية من العمل وزيادة فرص توظيفها ودعمًا لقرارات التوطين الصادرة الخاصة بقطاع التعليم الأهلي والعالمي.

وحددت آلية برنامج "تمهير" للمنشآت سقف الاستفادة بما لا يتجاوز 10% من القوى العاملة في المنشأة للفترة نفسها، تقدم لهم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وإيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب التي تتراوح من 3 إلى 6 أشهر تحددها المنشأة وتلتزم خلالها بإكساب المتدربين الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.

وتأتي دعوة "هدف" للتأكيد مجدداً على أن جميع برامجه ومحفزاته ومبادراته تعاضد وتساند جهود القيادة في تحقيق التوطين ودعم القرارات الصادرة بهذا الخصوص لرفع نسب الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وظيفيًا بالتعاون مع الجهات المعنية والإشرافية، والعمل أيضًا مع الشركاء في قطاع الأعمال على إكسابها المهارات وتطوير قدراتها المعرفية والمهنية.

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"هدف" يهيب بمُلاك المدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من "تمهير"
سبق

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مُلاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين، إلى الاستفادة من برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" وفقًا لضوابط واشتراطات البرنامج، وطرح الفرص التدريبية لديهم من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على الرابط: taqat.sa.

يأتي ذلك في إطار الجهود لتمكين الكوادر الوطنية من العمل وزيادة فرص توظيفها ودعمًا لقرارات التوطين الصادرة الخاصة بقطاع التعليم الأهلي والعالمي.

وحددت آلية برنامج "تمهير" للمنشآت سقف الاستفادة بما لا يتجاوز 10% من القوى العاملة في المنشأة للفترة نفسها، تقدم لهم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وإيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب التي تتراوح من 3 إلى 6 أشهر تحددها المنشأة وتلتزم خلالها بإكساب المتدربين الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.

وتأتي دعوة "هدف" للتأكيد مجدداً على أن جميع برامجه ومحفزاته ومبادراته تعاضد وتساند جهود القيادة في تحقيق التوطين ودعم القرارات الصادرة بهذا الخصوص لرفع نسب الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وظيفيًا بالتعاون مع الجهات المعنية والإشرافية، والعمل أيضًا مع الشركاء في قطاع الأعمال على إكسابها المهارات وتطوير قدراتها المعرفية والمهنية.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
02:45 PM

"هدف" يهيب بمُلاك المدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من "تمهير"

الصندوق أكد أهمية عرض وطرح الفرص التدريبية في "طاقات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مُلاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين، إلى الاستفادة من برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" وفقًا لضوابط واشتراطات البرنامج، وطرح الفرص التدريبية لديهم من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على الرابط: taqat.sa.

يأتي ذلك في إطار الجهود لتمكين الكوادر الوطنية من العمل وزيادة فرص توظيفها ودعمًا لقرارات التوطين الصادرة الخاصة بقطاع التعليم الأهلي والعالمي.

وحددت آلية برنامج "تمهير" للمنشآت سقف الاستفادة بما لا يتجاوز 10% من القوى العاملة في المنشأة للفترة نفسها، تقدم لهم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وإيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب التي تتراوح من 3 إلى 6 أشهر تحددها المنشأة وتلتزم خلالها بإكساب المتدربين الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.

وتأتي دعوة "هدف" للتأكيد مجدداً على أن جميع برامجه ومحفزاته ومبادراته تعاضد وتساند جهود القيادة في تحقيق التوطين ودعم القرارات الصادرة بهذا الخصوص لرفع نسب الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وظيفيًا بالتعاون مع الجهات المعنية والإشرافية، والعمل أيضًا مع الشركاء في قطاع الأعمال على إكسابها المهارات وتطوير قدراتها المعرفية والمهنية.

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