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"مباشر قطر": الدوحة عاجزة عن استضافة المونديال رغم عدم زيادة المنتخبات

صحف بريطانية: هناك تواطؤ واضح وأنها لا تحترم القانون ولا حقوق الإنسان

على الرغم من تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني اينفانتينو" التي دعا فيها إلى زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر إلى 48 منتخباً، لكنه سرعان ما تراجع عن هذا التوجه، نظرًا لضيق مساحة الدولة القطرية وعدم قدرتها على استيعاب كل هذه المنتخبات وتوفير خدمة جيدة لهم ولمشجعيهم.

وتفاقمت أزمة الدوحة بشأن استضافة مونديال 2022 بعد رفض الكويت وسلطنة عُمان مشاركة قطر في استضافة المونديال، فضلًا عن فضائح الانتهاكات القطرية ضد العمالة الأجنبية التي تعمل في منشآت كأس العالم".

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن هناك صحفًا بريطانية تقول بوجود تواطؤ واضح بين مسؤولي الفيفا وقطر؛ وهو ما أتاح للدوحة شرف تنظيم المونديال، موضحة أن قطر لا تحترم القانون ولا حقوق الإنسان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"مباشر قطر": الدوحة عاجزة عن استضافة المونديال رغم عدم زيادة المنتخبات
سبق

على الرغم من تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني اينفانتينو" التي دعا فيها إلى زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر إلى 48 منتخباً، لكنه سرعان ما تراجع عن هذا التوجه، نظرًا لضيق مساحة الدولة القطرية وعدم قدرتها على استيعاب كل هذه المنتخبات وتوفير خدمة جيدة لهم ولمشجعيهم.

وتفاقمت أزمة الدوحة بشأن استضافة مونديال 2022 بعد رفض الكويت وسلطنة عُمان مشاركة قطر في استضافة المونديال، فضلًا عن فضائح الانتهاكات القطرية ضد العمالة الأجنبية التي تعمل في منشآت كأس العالم".

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن هناك صحفًا بريطانية تقول بوجود تواطؤ واضح بين مسؤولي الفيفا وقطر؛ وهو ما أتاح للدوحة شرف تنظيم المونديال، موضحة أن قطر لا تحترم القانون ولا حقوق الإنسان.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
09:33 PM

"مباشر قطر": الدوحة عاجزة عن استضافة المونديال رغم عدم زيادة المنتخبات

صحف بريطانية: هناك تواطؤ واضح وأنها لا تحترم القانون ولا حقوق الإنسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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على الرغم من تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني اينفانتينو" التي دعا فيها إلى زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر إلى 48 منتخباً، لكنه سرعان ما تراجع عن هذا التوجه، نظرًا لضيق مساحة الدولة القطرية وعدم قدرتها على استيعاب كل هذه المنتخبات وتوفير خدمة جيدة لهم ولمشجعيهم.

وتفاقمت أزمة الدوحة بشأن استضافة مونديال 2022 بعد رفض الكويت وسلطنة عُمان مشاركة قطر في استضافة المونديال، فضلًا عن فضائح الانتهاكات القطرية ضد العمالة الأجنبية التي تعمل في منشآت كأس العالم".

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن هناك صحفًا بريطانية تقول بوجود تواطؤ واضح بين مسؤولي الفيفا وقطر؛ وهو ما أتاح للدوحة شرف تنظيم المونديال، موضحة أن قطر لا تحترم القانون ولا حقوق الإنسان.

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