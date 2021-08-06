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الطقس اليوم في نجران.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بتشكّل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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الطقس اليوم في نجران.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بتشكّل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
01:41 PM

الطقس اليوم في نجران.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بتشكّل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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