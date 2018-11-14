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الطائف.. فريق استشاري يجري 4 عمليات جراحية بمستشفى المويه

ضمن زياراته الدورية للمستشفيات الطرفية لخدمة المواطنين في مواقعهم

زار الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشوؤن الصحية بمحافظة الطائف، اليوم، مستشفى المويه العام، ضمن زياراته الدورية للمستشفيات الطرفية لخدمة المواطنين في مواقع إقامتهم.

وأجرى الفريق خلال زيارته أربع عمليات جراحية، كما كشف، بعد التنسيق المسبق مع مستشفى المويه، على عدد المراجعين للمستشفى وتابع حالاتهم.

ويتكون الفريق الاستشاري من استشاريين في عدة تخصصات منها الجراحة العامة والباطنة.

وتهدف "صحة الطائف" من تكليف الفريق الاستشاري بزيارات المستشفيات الطرفية، إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج وإجراء العمليات بما يُسهل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية المتميزة بمقر إقامتهم.

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الطائف.. فريق استشاري يجري 4 عمليات جراحية بمستشفى المويه
سبق

زار الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشوؤن الصحية بمحافظة الطائف، اليوم، مستشفى المويه العام، ضمن زياراته الدورية للمستشفيات الطرفية لخدمة المواطنين في مواقع إقامتهم.

وأجرى الفريق خلال زيارته أربع عمليات جراحية، كما كشف، بعد التنسيق المسبق مع مستشفى المويه، على عدد المراجعين للمستشفى وتابع حالاتهم.

ويتكون الفريق الاستشاري من استشاريين في عدة تخصصات منها الجراحة العامة والباطنة.

وتهدف "صحة الطائف" من تكليف الفريق الاستشاري بزيارات المستشفيات الطرفية، إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج وإجراء العمليات بما يُسهل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية المتميزة بمقر إقامتهم.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
12:08 AM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
12:48 AM

الطائف.. فريق استشاري يجري 4 عمليات جراحية بمستشفى المويه

ضمن زياراته الدورية للمستشفيات الطرفية لخدمة المواطنين في مواقعهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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زار الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشوؤن الصحية بمحافظة الطائف، اليوم، مستشفى المويه العام، ضمن زياراته الدورية للمستشفيات الطرفية لخدمة المواطنين في مواقع إقامتهم.

وأجرى الفريق خلال زيارته أربع عمليات جراحية، كما كشف، بعد التنسيق المسبق مع مستشفى المويه، على عدد المراجعين للمستشفى وتابع حالاتهم.

ويتكون الفريق الاستشاري من استشاريين في عدة تخصصات منها الجراحة العامة والباطنة.

وتهدف "صحة الطائف" من تكليف الفريق الاستشاري بزيارات المستشفيات الطرفية، إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج وإجراء العمليات بما يُسهل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية المتميزة بمقر إقامتهم.

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