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"آل الشيخ": قرار الحج تأكيد لحرص القيادة على إقامة الشعيرة وفق معايير السلامة

في ظل استمرار جائحة ‫كورونا وتحوراته التي تجتاح العالم

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن قرار قصر الحج على حجاج الداخل يجسد حرص القيادة الرشيدة على إقامة شعيرة الحج وفق معايير السلامة للحجاج مع تواصل الجائحة العالمية وتحوراتها.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" قال فيها: "الإعلان عن قصر حج هذا العام ١٤٤٢هـ على المواطنين والمقيمين داخل ‫المملكة بإجمالي ٦٠ ألف حاج، يؤكد حرص مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على إقامة شعيرة الحج وفق أعلى معايير السلامة للحجاج.

وأضاف: يأتي القرار في ظل استمرار جائحة فيروس ‫كورونا وتحوراته التي تجتاح العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": قرار الحج تأكيد لحرص القيادة على إقامة الشعيرة وفق معايير السلامة
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن قرار قصر الحج على حجاج الداخل يجسد حرص القيادة الرشيدة على إقامة شعيرة الحج وفق معايير السلامة للحجاج مع تواصل الجائحة العالمية وتحوراتها.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" قال فيها: "الإعلان عن قصر حج هذا العام ١٤٤٢هـ على المواطنين والمقيمين داخل ‫المملكة بإجمالي ٦٠ ألف حاج، يؤكد حرص مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على إقامة شعيرة الحج وفق أعلى معايير السلامة للحجاج.

وأضاف: يأتي القرار في ظل استمرار جائحة فيروس ‫كورونا وتحوراته التي تجتاح العالم.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
04:55 PM

"آل الشيخ": قرار الحج تأكيد لحرص القيادة على إقامة الشعيرة وفق معايير السلامة

في ظل استمرار جائحة ‫كورونا وتحوراته التي تجتاح العالم

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن قرار قصر الحج على حجاج الداخل يجسد حرص القيادة الرشيدة على إقامة شعيرة الحج وفق معايير السلامة للحجاج مع تواصل الجائحة العالمية وتحوراتها.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" قال فيها: "الإعلان عن قصر حج هذا العام ١٤٤٢هـ على المواطنين والمقيمين داخل ‫المملكة بإجمالي ٦٠ ألف حاج، يؤكد حرص مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على إقامة شعيرة الحج وفق أعلى معايير السلامة للحجاج.

وأضاف: يأتي القرار في ظل استمرار جائحة فيروس ‫كورونا وتحوراته التي تجتاح العالم.

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