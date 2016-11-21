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شاهد.. تشققات وحفر بطرق فرعية أسفل "كوبري المعيصم"

مطالبات بإعادة تأهيلها حفاظًا على السلامة العامة﻿

يعد مشروع تقاطع المعيصم مع جبل النور من المشروعات المتعثرة في العاصمة المقدسة، والتي لا تزال الصبات الخرسانية التي تقع على أطرافه وجنباته تشكل تشوهًا بصريًا امتد لسنوات عديدة لم تخل طرقاته من بعض الأضرار والتكسرات التي أضرت بالمركبات.

"سبق" وثقت جانبًا من تلك التشققات في الطريق الواقع تحت كوبري المعيصم، والذي لا يخلو من ارتفاعات وانخفاضات على امتداده، وبمساريه الذهاب والإياب.

وطالب مرتادو الطريق من الجهات ذات العلاقة بإعادة ترميم الحفر والانجرافات الواقعة في الطريق نتيجة تآكل التربة تحته بسبب الأمطار؛ حفاظًا على السلامة العامة.

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شاهد.. تشققات وحفر بطرق فرعية أسفل "كوبري المعيصم"
سبق

يعد مشروع تقاطع المعيصم مع جبل النور من المشروعات المتعثرة في العاصمة المقدسة، والتي لا تزال الصبات الخرسانية التي تقع على أطرافه وجنباته تشكل تشوهًا بصريًا امتد لسنوات عديدة لم تخل طرقاته من بعض الأضرار والتكسرات التي أضرت بالمركبات.

"سبق" وثقت جانبًا من تلك التشققات في الطريق الواقع تحت كوبري المعيصم، والذي لا يخلو من ارتفاعات وانخفاضات على امتداده، وبمساريه الذهاب والإياب.

وطالب مرتادو الطريق من الجهات ذات العلاقة بإعادة ترميم الحفر والانجرافات الواقعة في الطريق نتيجة تآكل التربة تحته بسبب الأمطار؛ حفاظًا على السلامة العامة.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
11:54 PM

شاهد.. تشققات وحفر بطرق فرعية أسفل "كوبري المعيصم"

مطالبات بإعادة تأهيلها حفاظًا على السلامة العامة﻿

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
189

يعد مشروع تقاطع المعيصم مع جبل النور من المشروعات المتعثرة في العاصمة المقدسة، والتي لا تزال الصبات الخرسانية التي تقع على أطرافه وجنباته تشكل تشوهًا بصريًا امتد لسنوات عديدة لم تخل طرقاته من بعض الأضرار والتكسرات التي أضرت بالمركبات.

"سبق" وثقت جانبًا من تلك التشققات في الطريق الواقع تحت كوبري المعيصم، والذي لا يخلو من ارتفاعات وانخفاضات على امتداده، وبمساريه الذهاب والإياب.

وطالب مرتادو الطريق من الجهات ذات العلاقة بإعادة ترميم الحفر والانجرافات الواقعة في الطريق نتيجة تآكل التربة تحته بسبب الأمطار؛ حفاظًا على السلامة العامة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,246
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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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